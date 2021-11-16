Erdoğan, Büyükakın’a gençlik hizmetleri ödülünü verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a kültür, sanat ve eğitim alanındaki çalışmalardan dolayı ödül verdi. Ankara Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen festivalde Gençlik ve Yerel Yönetimler Yarışmasında gençlik çalışmaları alanında Kocaeli Büyükşehir’in Kılavuz Gençlik Modeliyle ödüle layık görüldü. Başkan Büyükakın, Büyükşehir’in KSS-e(Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim) projesiyle ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Başkan Büyükakın, ‘’Gençlik çalışmaları ödülümüzü Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bu ödülde emek ve gayretleri olan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

MİLLET VE ÜLKE SEVDALISI BİR GENÇLİK

Kocaeli’de kültür, sanat ve eğitim alanında gençlere yönelik hizmetlere ayrı bir önem veren Başkan Büyükakın, her fırsatta geleceğimizin teminatı olan gençlerin desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor ve gençlik politikalarını bu yönde çiziyor. ‘’Türkiye ve Kocaeli, gençlerimizin ellerinde yükselecek. Millet ve ülke sevdalısı bir gençlik yetişiyor’’ diyerek gençlere olan güvenini her fırsatta dile getiren Başkan Büyükakın, dünya meselelerini anlayan, yeryüzünün yaşadığı dramatik sorunların çözümüne dair sözü olan gençlerin varlığının Kocaeli’nin ve ülkemizin asıl gücü, dünyanın da vicdanı olduğunu vurguluyor.

HİZMETLER BU ÖDÜLLE TAÇLANDI

Kocaeli Büyükşehir olarak gençlerin geleceğe güvenle, bilgili ve donanımlı yetişmeleri için gereken her şeyi yaptıklarını aktaran başkan Büyükakın’ın bu hizmetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldığı ödülle taçlandı. ‘’Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çıktığımız bu yolda geleceğin teminatı olan gençlerimizin her türlü donanıma sahip bir şekilde yetişmesini, milli ve manevi değerlerle kuşanmasını vazgeçilmez bir hedef olarak görmekteyiz’’ ifadesini kullanan Başkan Büyükakın, ‘’Yürütülen faaliyetlerin çok yönlü bir hale getirilerek gençliğin hizmetine sunulması gerekmektedir. Bu hedefler doğrultusunda Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı yarışmada elde ettiğimiz bu ödül bizim için büyük değer taşımaktadır. Aynı yolda yürümekten onur ve şeref duyduğumuz Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır’’ şeklinde konuştu.

KILAVUZ GENÇLİK MODELİ

Başkan Büyükakın’ın çizdiği vizyon doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Kılavuz Gençlik Modeli, yarışmanın ‘’Gençliğe yönelik yapılan kültür, sanat, yayıncılık, eğitim ve spor faaliyetleri’’ başlıklı bölümünde ödüle layık bulundu. Ders takviyesi, akademik gelişim, gençlere yönelik süreli yayın ve kitap yayınlama faaliyetleri, değerler eğitimi, her nevi kültür ve sanat faaliyetleri, geleneksel ve modern el sanatlarıyla ilgili yapılan çalışmalar, gençliğin fiziki gelişimiyle ilgili yapılan sportif faaliyetler gibi her türlü muhteva ve alanda gençlere yönelik yapılan faaliyetler üzerinden değerlendirme yapılan yarışmada Kocaeli Büyükşehir, Kılavuz Gençlik Modeliyle ödüle layık bulundu. Kılavuz Gençlik Modeli kapsamında yer alan Akademi Lise, Akademi Üniversite, Uluslararası Öğrenciler, Spor Okulları, Gençlik Kampları ve E-Gençlik Hizmetleri projeleri yarışmada dikkat çekti.