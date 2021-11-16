İzmit Belediyesi, ev sahibi olduğu toplantıda uluslararası bir konuğu ağırlayacak

İzmit Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, 18-19-20 Kasım tarihlerinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) başkanlığında Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolünü imzalayan ve imzalama sürecini başlatan belediyeler ile bir araya gelecek. İzmit’te yapılacak olan toplantının ilk gününde Almanya Hamburg Eyalet Parlamentosu Sosyal Demokrat Parti (SDP) Milletvekili Güngör Yılmaz konuk olacak. Yılmaz, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Almanya’daki uygulamaları katılımcılarla paylaşacak.

ÇOK SAYIDA BELEDİYEDEN KATILIM SAĞLANACAK

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu başkanlığında, İzmit Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıya çok sayıda belediyeden başkanlık ve temsilcilik düzeyinde katılım sağlanacak. Toplantıda kadın çalışmaları konusunda çalışmalar yürüten belediye yöneticileri ile belediyelerin ilgili birimlerinde görevli sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyologlar da yerini alacak.

AİLE İÇİ ŞİDDET ACİL YARDIM HATTI NEDİR?

2003 yılında Hürriyet gazetesi tarafından “Aile İçi Şiddete Son” Kampanyası çerçevesinde kurulan hat, 2014 yılından itibaren Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından işletilmektedir. Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı, Türkiye’de kadına karşı şiddetle mücadeleyi önleme ve müdahaleye yönelik olarak çalışan ilk ve tek acil yardım hattıdır. Hattı arayarak destek talebinde bulunan kadınlar istek, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda şiddet konusunda uzman psikolog, sosyal çalışmacı ve hukukçular tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilir. Konunun takibi yapılarak kadınların şiddet gördükleri ortama geri dönmemeleri ve daha fazla zarar görmelerinin engellenmesine yönelik önlemler alınır.