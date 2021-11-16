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16 Kas 2021 - 16:53- Gündem G: 16 Kas 2021 - 16:54

Oto ve halı yıkama yerlerinin ruhsat başvuru süresi uzatıldı

İzmit’te bulunan oto yıkama ve halı yıkama yerlerinin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı almaları için 2 Mart 2021’de sona eren başvuru süresi işletmecilerin taleplerinin ardından 1 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıldı
Oto ve halı yıkama yerlerinin ruhsat başvuru süresi uzatıldı mask

İzmit Belediye Meclisi’nde İzmit Belediyesi sorumluluk alanları içinde faaliyet göstermek isteyen oto yıkama ve halı yıkama yerlerini düzenleyen karar alındı. Karar doğrultusunda oto yıkama ve halı yıkama yerlerinin 2 Mart 2021 tarihine kadar İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması gerekiyordu. İşletme sahiplerinin talepleri üzerine son başvuru tarihi 1 Ocak 2022’ye kadar uzatıldı. 

TALEP ETTİLER

Koronavirüs salgını sebebiyle, belirli sürelerde çıkartılan ve birçok işyerlerinin kapatılması ile ilgili genelgeler kapsamında, kapalı olan ve işyerinde faaliyetine devam edemeyen işletme sahipleri meclis kararından haberdar olmadıklarını ve bir kereye mahsus olmak üzere kendilerine yönerge ile ilgili meclis kararı öncesindeki şartlara göre ruhsat almaları konusunda süre verilmesini talep ettiler.

SÜRE VERİLDİ

Bu bağlamda, yaşanan pandemi sürecinden yeteri kadar mağduriyet yaşayan işletme sahiplerine meclis kararı tarihinden önce vergi kaydını açtırmış olmaları şartı ile bir kereye mahsus olmak üzere 1 Ocak 2022 tarihine kadar İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları için süre verildi. 

“ÖNEMLE RİCA EDİYORUZ”

İzmit Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili olarak vatandaşları uyararak, “Verilen süre içerisinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alamayan işletme sahipleri, bu tarihten sonra Meclis Kararındaki şartlara uygun olmamaları durumunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alamayacakları için mağduriyet yaşamamaları konusunda ilgili işletme sahiplerinin konunun takipçisi olmalarını önemle rica ediyoruz” ifadelerini kullandılar. 

# İzmit belediyesi

16 Kas 2021 - 16:53 - Gündem

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