İzmit Belediyesi, o kitapları arşivden kaldırdı

Dijital ve geleneksel olarak hibrit bir kütüphane özelliği taşıyan İzmit Belediyesi Kütüphanesi, yaklaşık 2 bin 500 basılı kaynak ve 24 bin 301 dijital kaynak ile okuyuculara hizmet vermeye devam ediyor. İzmit Belediyesi, İzmitlilerin yoğun ilgi gösterdiği İzmit Belediyesi Kütüphanesinden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e alenen hakaret eden şahsın kitapları ile ilgili basılı ve dijital içerikte yer alan yayınlarının kütüphane envanterinden ve dijital erişimden kaldırıldığını duyurdu.