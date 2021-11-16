Dijital ve geleneksel olarak hibrit bir kütüphane özelliği taşıyan İzmit Belediyesi Kütüphanesi, yaklaşık 2 bin 500 basılı kaynak ve 24 bin 301 dijital kaynak ile okuyuculara hizmet vermeye devam ediyor. İzmit Belediyesi, İzmitlilerin yoğun ilgi gösterdiği İzmit Belediyesi Kütüphanesinden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e alenen hakaret eden şahsın kitapları ile ilgili basılı ve dijital içerikte yer alan yayınlarının kütüphane envanterinden ve dijital erişimden kaldırıldığını duyurdu.
16 Kas 2021 - 16:54- Gündem Güncelleme: 16 Kas 2021 - 16:56
İzmit Belediyesi, o kitapları arşivden kaldırdı
İzmit Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e alenen hakaret eden yazarın kitaplarının kütüphane envanterinden ve dijital erişimden kaldırıldığını duyurdu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.