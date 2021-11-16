Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün MİT ile koordineli yürüttüğü operasyonda, Fransa'da PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunduğu ve örgüt adına faaliyetlere katıldığı belirlenen 1 şüpheli, Derince ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada ise PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 şüphelinin de Kocaeli'de olduğu belirlendi. 3 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
16 Kas 2021 - 20:42- Asayiş Güncelleme: 16 Kas 2021 - 20:45
Kocaeli'de PKK operasyonu, 4 kişi tutuklandı
Kocaeli’de, polisin MİT ile koordineli yaptığı operasyonda Fransa’da PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunan 1 kişi ile PKK/KCK’nın Suriye yapılanması YPG üyesi 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.