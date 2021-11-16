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16 Kas 2021 - 20:42- Asayiş G: 16 Kas 2021 - 20:45

Kocaeli'de PKK operasyonu, 4 kişi tutuklandı

Kocaeli’de, polisin MİT ile koordineli yaptığı operasyonda Fransa’da PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunan 1 kişi ile PKK/KCK’nın Suriye yapılanması YPG üyesi 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. 
Kocaeli'de PKK operasyonu, 4 kişi tutuklandı mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün MİT ile koordineli yürüttüğü operasyonda, Fransa'da PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunduğu ve örgüt adına faaliyetlere katıldığı belirlenen 1 şüpheli, Derince ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada ise PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 şüphelinin de Kocaeli'de olduğu belirlendi. 3 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

16 Kas 2021 - 20:42 - Asayiş

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