Şair Sezai Karakoç yaşamını yitirdi. 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne değer görülen Karakoç, muhafazakar camianın önde gelen isimleri arasında yer alıyordu.

Karakoç’un vefat haberini duyuran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin” dedi.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Karakoç’un vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları belirtti:

* Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, “Diriliş Şairi” Sezai Karakoç Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

* Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç’un vefatı dolayısıyla yeğeni Aziz Karakoç’u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Sezai Karakoç’un ortaya koyduğu müstesna eserlerin yanı sıra şahsiyeti ve mücadelesiyle nesillere rehberlik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Diriliş Şairi’nin Türk milletinin gönlünde ve İslam dünyasında mümtaz bir isim olarak her zaman hayırla anılacağını ifade etti.

ERDOĞAN, KARAKOÇ’A AİT DİZELERİ OKUYORDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustos 2014'te düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için hazırlanan kampanya filminde, Sezai Karakoç'un ‘Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine' şiirinin bir bölümünü okumuştu.

Erdoğan mitinglerde de Karakoç'a ait “Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim”, “Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır” gibi dizelerini okuyordu.

AKP'Yİ YERDEN YERE VURMUŞTU

Sezai Karakoç, 1970’lerden itibaren kaleme aldığı şiir ve siyasi makalelerinden oluşan ‘Diriliş Işığı' dergisinin Mayıs 2015'teki sayısında yer alan başyazısında AKP iktidarını yerden yere vurmuştu.

Karakoç, ‘Gerçek Durum ve Tek Umut’ adlı yazıda şu tespitleri yapmıştı:

* Adalet ve Kalkınma Partisi, halkın oyuna ve iltifatına mazhar olmak açısından şikayete hakkı olmayan bir durumdadır. Buna karşılık iktidar, icraatlarını, propagandasını ustaca yapmakta olsa da, ülkenin temel, öteden beri süregelen sorunlarının geleceğimizi teminat altına alacak şekilde kökten çözüme kavuştuğuna dair, gözle görülür elle tutulur bir ilerleme ne yazık ki, gözlemlenememektedir.

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğmuştur. Çocukluğu doğduğu ilçe olan Ergani’de geçmiştir. Eğitimine de Ergani ilçesinde başlayan Sezai Karakoç 1944 yılında ilkokul eğitimini tamamladı. Ortaokula Maraş ortaokulunda başlayan Sezai Karakoç burada parasız ve yatılı okumuştur. Lise eğitimi için Gaziantep’e giden Sezai Karakoç, Gaziantep Lisesi’nden 1950 yılında mezun olmuştur.

Ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesine başladı. 1955 yılında üniversite eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur. Siyasal bilgiler fakültesinin mali şubesinden mezun oldu. Daha sonra zorunlu hizmet neticesinde Maliye Bakanlığı bünyesinde dış tediyeler muvazenesi bölümünde çalışmaya başladı. Ardından maliye müfettişi olmaya karar veren Sezai Karakoç, müfettişlik sınavına girdi. Sınavı kazanarak müfettiş yardımcısı olarak görevine başladı.

Görevi icabı ile de pek çok kez Anadolu’yu gezdi ve yöre halkını yakından tanıdı. İstanbul’da Diriliş dergisini kurdu. Ardından siyasete atılmaya karar verdi ve Diriliş Partisini kurdu. Böylelikle siyaset hayatı başlamış oldu. 2007 yılında kapanan eski partisi üzerine yeni partisi olan Yüce Diriliş Partisini kurdu. Yüce Diriliş Partisi başkanlığını vefatına kadar sürdürdü.