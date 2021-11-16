Pastanenin deposunda yangın çıktı

Olay, Gölcük ilçesi Topçular Mahallesi Sezai Karakoç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan pastanenin depo kısmından dumanların yükseldiği gören dükkan sahibi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.