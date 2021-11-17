Kocaeli'de simit fiyatlarına zam geldi

Kocaeli'de simit fiyatları Mayıs ayında 2 liradan 2,5 liraya çıkmıştı. Kocaeli Fırıncılar Odası bugün(Çarşamba) itibariyle bir zam daha uyguladı. Simit artık 3 TL'ye satılacak. Fırıncılar artan maliyetler nedeniyle bu zammı yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.