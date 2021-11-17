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17 Kas 2021 - 09:12- Gündem G: 17 Kas 2021 - 09:56

Kocaeli'de simit fiyatlarına zam geldi
Kocaeli'de simit fiyatlarına zam geldi mask

Kocaeli'de simit fiyatları Mayıs ayında 2 liradan 2,5 liraya çıkmıştı. Kocaeli Fırıncılar Odası bugün(Çarşamba) itibariyle bir zam daha uyguladı. Simit artık 3 TL'ye satılacak. Fırıncılar artan maliyetler nedeniyle bu zammı yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.
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17 Kas 2021 - 09:12 Kocaeli- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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