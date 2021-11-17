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17 Kas 2021 - 09:16- Asayiş G: 17 Kas 2021 - 09:36

Servis şoförü 5 kişiyi ölüme böyle götürdü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4’ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öğrenci servisinin süratli bir şekilde gittiği ve yoldan geçen kadına çarptığı görülüyor.
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Kaza, 9 Kasım tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14) ve Esma Nur Avcı (13) ve Ege Yılmaz (15) hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan feci kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, öğrenci servisinin çok süratli bir şekilde seyrettiği görülüyor. Ardından servis, yolun karşısına geçen Birsen Giriş’e çarpıyor. Servisin çarptığı kadın, kazanın şiddetiyle metrelerce sürükleniyor. Servis midibüsü ile dere yatağına uçuyor.

# sağlık, Kadın

17 Kas 2021 - 09:16 Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Alperen - Bu konuda bütün sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'nde olmasına rağmen hiç sorumlulukları yokmuş gibi davranmaktadırlar.Keşke böyle bir kaza olmasaydı.Keşke gencecik fidanlar yok olmasaydı.Sonuçta bir soruşturma açılacak ve bir iki Eğitimciye ceza verip dosyayı kapatacaklar.Büyükşehir'e ve UKM'ye hiç kimse birşey sormayacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Kasım 09:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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