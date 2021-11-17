Sahte evliya ’Rafet Efendi’ davasında cezalar belli oldu

Kocaeli’de kendisini ’Hızır Aleyhisselam’, ‘evliya’, ‘mümin’ olarak tanıtıp vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası aldığı iddiasıyla 15 şahıs yakalanmıştı. Gözaltına alınan ‘Rafet Efendi’ kod adı ile tanınan Şaban Ö. ve beraberindeki 14 üyesini hakkında istenilen cezalar açıklandı. Kendisini ’Hızır Aleyhisselam’, ’evliya’ gibi sıfatlarla tanıtan, Allah’la doğrudan görüştüğünü iddia ederek ’yüz görümlüğü’ adı altında para aldığı iddiasıyla 11 Ekim 2019 tarihinde tutuklanan, daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Şaban Ö. ve beraberindeki 14 sanığın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.
"Toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 66 bin 160 TL para cezası"
‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, örgüte yardım etme, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan yargılanan 15 sanığın duruşması bugün görüldü. Görülen duruşmaya taraf avukatları ve tutuksuz sanıklardan Abdülkerim Y. ve Yaşar S. katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, Şaban Ö.’nün ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’ ve kullandığı unvanlardan dolayı toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 19 bin 660 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Diğer sanıklardan Abdülkerim Y., ve Yaşar S., Yaşar D.’nin ise dolandırıcılık suçlarından her birine ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis ve toplam 46 bin 500 TL para cezasına hükmetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dost - Konu ''inanç'' olunca bizim insanımız çok rahat kandırılıyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.