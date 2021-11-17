Koyun: "İnanıyorum ki 3 puanla şehre döneceğiz"

Antrenmanı izlemeye gelen Başkan Engin Koyun, yeni yaşında en büyük dileğinin Kocaelispor’un hedeflerine ulaşması olduğunu dile getirdi. Kutlamadan dolayı tüm ekibe teşekkür ettiğini söyleyen Koyun, “Bugün baştan aşağı, bayağı güzel hediyeler aldım. Sağ olsun yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, ağabeylerimiz sağ olsunlar. Herhalde 1 yıllık masrafımızı ortadan kaldırdık” diyerek esprili açıklamalarda bulundu.

Sıradaki Bandırmaspor maçının önemini vurgulayan Engin Koyun, “Bursaspor maçı kadar önemli bir maç. Hatta daha önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. İki puanlık fark var, yendiğimiz zaman onların üzerine geçiyoruz. Bandırma maçını önemsiyorum. Biraz önce takımımıza da söyledim. Kesinlikle ve kesinlikle 3 puan için oraya gidiyoruz. 3 puanı da alacağımıza inanıyorum, ümit ediyorum. Biz yönetimsel olarak her şeyi, primleri dahil bu hafta yatıracağız. Futbolcu arkadaşlarımız da bunun bilincindeler. İnanıyorum ki 3 puanla şehre döneceğiz” şeklinde konuştu.

Önceki hafta içi yapılan basın toplantısında mali tabloyla ilgili yapılan açıklamalara tekrar bir açıklık getiren Engin Koyun, “Biz şeffaf olacağımızı söylemiştik. Her kuruşun hesabını vermek zorundayız. Bu bir güvendir. Bu güveni kazandığımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımız kulübün genel borcu ile alakalı soru sordu. Biz de 96 milyon TL genel bir borcumuz olduğunu açıkladık. Açıklarken toplam borçtan ödenenleri düşürmedik. Bu borcun 46 milyon TL’sinin geçmiş dönemden kalan borç olduğunun altını çizdik. Kendi dönemimize ait 50 milyon TL’lik bütçemizi de ekleyerek bu rakamı açıkladık. Geçmiş dönemlere ait toplam 46 milyon TL’lik borcun 6.5 milyon TL’lik kısmını ödedik. Geriye kalan 40 milyon TL’lik borçların içerisinde Aziz Yıldırım’a olan borcumuzda bulunuyor. Bizim döneme ait 50 milyon TL’lik borca gelirsek o borcun yarısından fazlasını ödedik ve geriye 20 milyon TL kaldı. Kendimize ait olan 20 Milyon TL’lik sonu 2022 Mayıs Ayı sonuna kadar ödemeyi planlıyoruz. Geçmiş döneme ait borcu da 2022 yılının sonuna kadar sıfırlamayı planlıyoruz” dedi.