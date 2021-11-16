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16 Kas 2021 - 21:00- Asayiş G: 17 Kas 2021 - 09:22

Vaka sayısı açıklandı

16 Kasım coronavirüs tablosu da açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı açıklandı mask

Son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 258 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,01 olarak kayıtlara geçti.

16 Kas 2021 - 21:00 - Asayiş

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