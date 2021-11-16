Vaka sayısı açıklandı

Son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 258 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,01 olarak kayıtlara geçti.