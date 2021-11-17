Otomobilin çarptığı yaya ön camdan içeri girdi: 2 yaralı

Kaza, Kartepe ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, C.G. idaresindeki 34 TT 2349 plakalı Peugeot marka otomobil hareket halindeyken karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya H.G., otomobilin camından içeri fırlayarak yaralandı. Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan M.G. de kazada yaralanan diğer isim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.