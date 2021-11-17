Yeterli beslenemeyenler mltivitamin kullanmalı   

Dünyada her geçen gün gıdaya ulaşmak zorlaşıyor. Yapılan araştırmalara göre 2050 yılında iklim değişikliğine bağlı olarak meyve ve sebze tüketiminin yüzde 4 azalması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2019 raporu da 2018’de dünyada her dokuz kişiden birinin yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya ortaya koyuyor. Eczacı Ayşen Dincer, 7 Kasım Dünya Beslenme Günü nedeniyle Türkiye’deki yetersiz beslenmeye dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün ihtiyacımız olan vitamin ve minerali gıdalardan alabilmemiz için günlük 5-9 porsiyon sebze veya meyve tüketimini önerdiğini hatırlatan Dincer, “Ancak Türkiye’de günlük sebze-meyve tüketim oranı günlük 1,5 porsiyon ile sınırlı” diyor.

“Sağlıklı bir yaşam için vitamin, mineral, antioksidanlar ve amino asitlerden zengin beslenmeliyiz”

Yetersiz beslenme yorgunluktan kas ve yağ dokularının kaybına, depresyondan solunum sorunlarına, cilt problemlerinden kalp yetmezliğine birçok sağlık sorununa neden oluyor. Sağlıklı bir yaşam sürmek ve bağışıklığı desteklemek için düzenli ve yeterli beslenmenin çok önemli olduğunun altını çizen Eczacı Ayşen Dincer, şunları söylüyor: “Hangi yaşta olursak olalım kadın, erkek ya da çocuk vitamin, mineral, antioksidanlar (özellikle E ve C vitaminleri) ve amino asitlerden zengin beslenmeliyiz. Ancak maalesef bunu gerçekleştiremiyoruz. Bu nedenle bağışıklık için önem taşıyan C ve D vitamini, selenyum ve çinko doğru multivitamin destekleri kullanabilir, vitamin mineral antioksidanın yanı sıra aminoasitleri bir arada içeren karma formüller tercih edebilirsiniz.”

KRONİK RAHATSIZLIK

Eczacı Ayşen Dincer, kişinin herhangi bir kronik rahatsızlığı ya da özel hastalığı yoksa yaşa, cinsiyete ve ihtiyaca yönelik hazırlanmış bir multivitamini doktor tavsiyesi olmadan kullanabileceğini söylüyor. Bazı multivitaminlerin A, D, E ve K gibi yüksek dozda yağda biriken vitaminleri içerdiğini, bu nedenle bu ürünleri sağlık profesyoneli gözetimi olmadan kullanmanın vücuda zarar verebileceğini belirten Dincer, vitamin satın alırken güvenilir markaların koruyucu, glüten, maya içermeyen ürünlerinin tercih edilmesini öneriyor.