Bekle bizi Bandırma!

Kocaelispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde sürdürdü yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Yeşil siyahlılarda hedef kendisi gibi Play-Off hattında bulunan rakibi karşısında 3 puanla şehre dönmek.
ÇABUK OYNA TALİMATI
Bir günlük iznin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam eden yeşil siyahlılar önce salonda kuvvet çalıştı ardından sahaya indi. Isınma koşusu, ısınma hareketleri, pas çalışması iebaşlayan antrenman, minyatür kalede top kapma, çabuk oynama çalışması ile devam etti, yarı sahada yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
CABEZAS AMELİYAT OLDU
Kasık sakatlığı bulunan Yılmaz Özeren düz koşu yaparken, Gine milli takımında bulunan Cisse ve yurtdışından yorgun dönen Omolo antrenmanda yer almadı. Öte yandan Hasan Hatipoğlu ve Cabezas sezonu kapatmıştı. Cabezas önceki gün özel bir hastanede başarılı bir çapraz bağ ameliyatı geçirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.