Virüslere karşı mücadelede altın değerinde 5 beslenme önerisi

Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek beslenme önerileri nasıl olmalı?Sorusunu yanıtlayan Diyetisyen Nagehan Afşar Covid-19 başta olmak üzere, tüm virüs ve zararlı maddelere karşı korunmanızı sağlayacak 5 temel beslenme önerisinde bulundu.

Seratonini yükselt stresi yönet

“Covid-19’un dünya genelinde bir pandemi olarak kabul görmesi ve tüm dünyayı etki altına alması ile birçok farklı yaş grubunda korku, endişe, kaygı ve buna benzer stres yaratmıştır” açıklamasında bulunan Diyetisyen Nagehan Afşar, stresin bağışıklık sistemini etkileyen temel faktörlerden biri olduğunun altını çizdi. Afşar“Stresi yönetmemiz, bağışıklık sistemimiz açısından çok önemli. Bu konuda bizi en iyi destekleyecek maddelerden biri de seratonin içeriği yüksek besinleri beslenme planımıza eklememiz olacaktır. Seratonin içeriği yüksek olan besinleri başlıca; nohut, balık, hindi eti, muz, erik ceviz ve yumurta olarak sıralayabiliriz” dedi.

D vitamini

D vitaminin önemini vurgulayan Nagehan Afşar “Beyindeki atık maddelere karşı temizleyici rolü, bağışıklık sistemini destekleyici özelliği ile bilinen D vitamininin, kan değerlerimizde yeterli miktarda bulunması gerektiği vurgulanmıştır. D vitamini eksikliği, akciğer fonksiyonlarında azalma, enfeksiyonlarda artış ile sonuçlanabilmektedir. Bu sebeple yeterli D vitaminini vücudumuz için sağlamamız gerekir. D vitaminin en temel kaynağı güneştir ve güneş ışığı ile vücudumuzda sentezlenebilmektedir. Beslenmemizde; yumurta sarısı ve karaciğer eklenerek de besin ile alımı desteklenmelidir. Takviye kullanımı ise gerekli kan tetkiklerine bakılarak hekim önerisiyle alınabilir” açıklamasında bulundu.

Demir

Bağışıklık sistemi için önemli olan minerallerden de bahseden Diyetisyen Nagehan Afşar “Demir, bağışıklık sisteminde enfeksiyonlara karşı görev alan hücrelerin çoğalması ve olgunlaşmasında gerekli mineraldir. Özellikle yumurta, kurubaklagiller, koyu yeşil sebzeler ve kuru meyveler demir içeriği yüksek besinler arasında yer almaktadır” dedi.

Omega-3

Omega-3 ile ilgili konuşan ve “Bağışıklık sistemimizin düzenlenmesi ve desteklenmesinde önemli bir yeri vardır. Vücutta oluşabilecek enfeksiyon riskini azaltmaktadır” diyen Nagehan Afşar, “Balık ve diğer deniz ürünleri, ceviz, keten tohumu başlıca en iyi Omega-3 kaynakları olarak listemize eklenmelidir.

Kuarsetin

“Flavonoid grubu bir bileşiktir ve enfeksiyonu azaltabilecek özelliğe sahiptir” ifadelerini kullanan Diyetisyen Nagehan Afşar “Kuarsetin; kuşkonmaz, soğan, sarımsak, gibi sebzelerde veya elma, çilek gibi meyvelerde ayrıca siyah veya yeşil çayda bulunmaktadır” dedi.

Diyetisyen Nagehan Afşar, “Sonuç olarak; beslenmemizde alacağımız önlemler bizim hem hastalığa yakalanma riskimizi azaltmamıza yardımcı olacak hem de hastalığa yakalanan bireylerde daha iyi bir iyileşme tablosu gösterecektir” diyerek sözlerini tamamladı