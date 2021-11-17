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17 Kas 2021 - 14:10- Gündem G: 17 Kas 2021 - 14:11

Genç-İMO, Deprem Müzesi’ni gezdi  

Genç mühendis adayları, pandemi süreci sonrası ilk teknik gezilerini geçtiğimiz hafta deprem farkındalığını bir kez daha hatırlatmak adına “İzmit Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi”ne yaptılar. Pekdemir İnşaat’a ait olan “Pekdemir Müzesi”ni de gezme fırsatı buldular  

Genç-İMO, Deprem Müzesi’ni gezdi   mask

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin gençlik kolları olan Genç-İMO öğrenci üyeleri gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra gelişen güncel bilgi ve teknolojiler ışığında mesleki anlamda da etkinlikler ve teknik geziler gerçekleştirmeye devam ediyor.  Ülkemiz açısında da önemli bir olgu olan "Deprem" konusunda yapılan çalışmalar ve araştırmalar ile ilgili bilgi aldıkları ve oldukça faydalı geçen gezide genç mühendis adayları, yerkürenin hareketleri, İzmit’in depremselliği ile ilgili konularda bilgiler aldı. 

 

PEKDEMİR MÜZESİ’Nİ GEZDİLER

Müzede bulunan 17 tematik adımı gezen Genç-İMO ekibi yaptığı incelemeler sonunda geziden memnun kaldıklarını ve bu projenin deprem bilinci aşılamada faydalı bir çalışma olduğunu belirttiler. Mühendis adayları gezinin ardından ilimizde önemli bir marka değeri olan Pekdemir İnşaat’ın bu zamana kadar yaptıkları başarılı işlerden oluşan “Pekdemir Müzesi”ni de gezme fırsatı buldular.

 

17 Kas 2021 - 14:10 - Gündem

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