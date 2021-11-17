Salep fideleri dikildi    

Tarımsal kalkınmaya ve üreticiyi desteklemeye önem veren İzmit Belediyesi bu kez salep üretimi için harekete geçti. Daha önce üretici belgesi alınan salep ürünü için Durhasan’da deneme dikimi yapıldı. İzmit Belediyesi katma değeri yüksek ve nesli tükenmekte olan salebin İzmit’in toprağına ve iklimine uygunluğuna bakacak.

GENİŞ KATILIM

Salep fidesi ekim programına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Parti Meclis Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP İl Başkanvekili Birgül Gök, İl Başkan Yardımcıları Gülşah Çubuklu, Turgay Seyis, Sarbaş Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Sarıca, Belediye Başkan Yardımcıları Ünal Özmural, Cem Güler, Emirşah Torun, Dilek Yalçın, Koordinatörler Hakan Yalçın, Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Cem Serhat Dayanç, Eray Bodur, Birol Sağlam, muhtarlar, birim müdürleri ve personellerkatıldı.

ARONYA ÇALIŞMASI

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet salep fidesi dikim programında yaptığı konuşmada, “Toprak zenginliğini, kırsal kalkınmayı önemsiyoruz. Toprağı ekersek hep birlikte kazanırız. Tarımla ilgili bütün alanlarda aktif bir şekilde çalışma sergiliyoruz. Tıbbi aromatik değeri yüksek bitkileri de araştırıyoruz. Aronya üzerine çalışıyoruz. O da bir noktaya geldi. Çalışma meyvelerini vermeye başladı. ‘Aronya üretmek istiyoruz’ diyen çiftçilerimize fide vermeye başladık. Önce bilimsel araştırma yapıyoruz sonra çiftçilerimize destek veriyoruz.

“SALEP ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”

Bugün burada yeni bir alternatif ürünü deneme bahçemizde hayata geçirmek istedik. Katma değeri yüksek bir ürün bu ürün. Biz çalışmalarımızda ‘yaptık oldu’ anlayışıyla hareket etmiyoruz, çiftçilerimizle birlikte karar veriyoruz. Salep üzerine bir çalışma yapacağız burada. Deneme çalışmasına başlıyoruz”dedi. CHP Parti Meclis Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de yaptığı konuşmada, “Fatma başkan üreticinin yanında” dedi. Konuşmaların ardından Hürriyet ve Taşçıer ekim sahasında salep fidelerini toprakla buluşturdu.