Reklamı Kapat
17 Kas 2021 - 14:11- Ekonomi G: 17 Kas 2021 - 14:13

Ytong, Yeşil OSB konseptini destekliyor    

Türkiye’nin yenilikçi yapı malzemeleri üreticisi Türk Ytong, AB Yeşil Mutabakat çerçevesinde iş dünyasının gündeminde ilk sıraya yerleşen Sanayide Yeşil Dönüşümü ve uyum paketinde yer alan tedbirlerle ilgili çözümler sunan Yeşil OSB Konsepti’ni destekliyor.  

Ytong, Yeşil OSB konseptini destekliyor     mask

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Türkiye sanayicisinin Yeşil Mutabakat’a uyum için hızlı hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Çevreye duyarlı üretim altyapısının oluşturulması, akıllı ve çevreci üretim modeline geçişte OSB’ler öncü bir role sahip. Yeşil OSB konseptini benimseyen pilot OSB’leri görmeye başladık. Ytong olarak bu konsepti destekliyoruz ve bu dönüşümde ürün ve çözümlerimizle Türk sanayicisinin yanındayız” dedi. Hinginar, AB Yeşil Mutabakat ile Türk iş dünyasının gündemine gelen enerji verimliliği ve üretimde yeşil dönüşümü Türk Ytong olarak desteklediklerini açıkladı. 

 

YEŞİL FABRİKALAR YAPILMALI

 

“Kentsel dönüşüm olgusunun sanayinin dönüşümünde de gerçekleşmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz" diyen Fethi Hinginar, "Bir bakıma zorunluluk haline gelmeye başladı. Çünkü Avrupa Birliği konseyinin haziran ayında yürürlüğe soktuğu Yeşil Mutabakat bütün ülkeleri etkileyecek" dedi. Mutabakatın Türk sanayisini uygulamaya geçmeye zorladığına vurgu yapan Hinginar, özellikle yeşil fabrikalara dönük çalışmaların vakit kaybetmeden başlaması gerektiğini ifade etti.  

 

17 Kas 2021 - 14:11 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.209.527 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Salep fideleri dikildi     mask
Salep fideleri dikildi    
Ytong, Yeşil OSB konseptini destekliyor     mask
Ytong, Yeşil OSB konseptini destekliyor    
Kestane kebaba yüzde 150 zam mask
Kestane kebaba yüzde 150 zam
Nazer Plaza törenle açıldı mask
Nazer Plaza törenle açıldı
İşsizlik rakamları açıklandı! mask
İşsizlik rakamları açıklandı!
Brisa,  lastik ebadını okuma derdine son verdi   mask
Brisa,  lastik ebadını okuma derdine son verdi  
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL