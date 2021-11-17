Ytong, Yeşil OSB konseptini destekliyor    

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Türkiye sanayicisinin Yeşil Mutabakat’a uyum için hızlı hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Çevreye duyarlı üretim altyapısının oluşturulması, akıllı ve çevreci üretim modeline geçişte OSB’ler öncü bir role sahip. Yeşil OSB konseptini benimseyen pilot OSB’leri görmeye başladık. Ytong olarak bu konsepti destekliyoruz ve bu dönüşümde ürün ve çözümlerimizle Türk sanayicisinin yanındayız” dedi. Hinginar, AB Yeşil Mutabakat ile Türk iş dünyasının gündemine gelen enerji verimliliği ve üretimde yeşil dönüşümü Türk Ytong olarak desteklediklerini açıkladı.

YEŞİL FABRİKALAR YAPILMALI

“Kentsel dönüşüm olgusunun sanayinin dönüşümünde de gerçekleşmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz" diyen Fethi Hinginar, "Bir bakıma zorunluluk haline gelmeye başladı. Çünkü Avrupa Birliği konseyinin haziran ayında yürürlüğe soktuğu Yeşil Mutabakat bütün ülkeleri etkileyecek" dedi. Mutabakatın Türk sanayisini uygulamaya geçmeye zorladığına vurgu yapan Hinginar, özellikle yeşil fabrikalara dönük çalışmaların vakit kaybetmeden başlaması gerektiğini ifade etti.