TEB Aile Akademisi’nden finansal okuryazarlık eğitimi    

Türk Ekonomi Bankası (TEB), “Sorumlu Bankacılık” anlayışıyla hayata geçirdiği TEB Aile Akademisi ile ülke genelinde bireylerin finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmeye ve tasarruf bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalarını yeni iş birlikleriyle sürdürüyor. TEB ve Hepsiburada arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, bünyesinde binlerce kadın girişimci ve çalışanı bulunan Hepsiburada, TEB Aile Akademisi’nin kadın girişimci ve çalışanlara yönelik finansal okuryazarlık eğitimine platformunu açarak tam destek veriyor.
KADIN GİRİŞİMCİ
TEB, ülke genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş birlikleriyle toplumun tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması, bu alışkanlığın tabana yayılması ve finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi için çalışmalar yapıyor. TEB ve Hepsiburada’nın yeni iş birliğiyle de, Hepsiburada platformu üzerinden verilen eğitimler sayesinde, 5 bini aşkın kadın girişimci ve çalışanın daha finansal okuryazarlık konusunda bilinçlenmesi destekleniyor.
OKURYAZARLIK DÜZEYİ
Toplumun finansal okuryazarlık konusunda kat ettiği mesafeyi görmek ve finansal araçlara erişim durumunu tespit edebilmek için 2013’ten bu yana Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi hazırlayan TEB, 2020 yılı endeks verilerini de açıkladı. Verilere göre, eğitimler sonucunda 2013’te kadınlarda yüzde 56.9 olan finansal okuryazarlık oranı 2020’de 59.1’e yükseldi. Türkiye finansal okuryazarlık endeks değeri 2013’te yüzde 59.8 iken, 2020’de yüzde 60.8’e çıktı. Finansal erişim endeksi ise, 2013 yılında 31.5 olarak hesaplanırken, 2020’de 45.9 olarak ölçüldü. Veriler son bir yılda finansal hizmetlerin tüketiciler tarafından kullanılma oranında ciddi bir artış olduğunu gösteriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.