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17 Kas 2021 - 14:12- Ekonomi G: 17 Kas 2021 - 14:14

Vodafone, son 5 yılın rekorunu kırdı  

Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak faaliyet gösteren Vodafone, 2021-2022 mali yılının ilk 6 ayında da güçlü büyüme...
Vodafone, son 5 yılın rekorunu kırdı   mask

Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak faaliyet gösteren Vodafone, 2021-2022 mali yılının ilk 6 ayında da güçlü büyümesini sürdürdü. Servis gelirleri 8,2 milyar TL’ye ulaşan, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı ise 2,8 milyar TL olarak gerçekleşen şirket, son 5 yılın rekor büyümesine imza attı.

 

ONLİNE ALIŞVERİŞ

 

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Dijitalleşmedeki gücümüzle, mobil ödemeden online alışverişe, her alanda müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmayı hedefliyoruz” dedi.

17 Kas 2021 - 14:12 - Ekonomi

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