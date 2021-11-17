TOKİ 195 işyeri 70 konut satacak

Açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda 1 Aralık Çarşamba ve 2 Aralık Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
KOCAELİ DE VAR
Alıcılar; Adana, Antalya, Aydın, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Giresun, Erzincan Kahramanmaraş, Kastamonu, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde satışa sunulan konutlara, yüzde 25 ve yüzde 40 peşinat ile 60 ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.
AŞIK ARTIRMA
Ayrıca, 28 ilde satışa sunulan işyerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle alınabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.