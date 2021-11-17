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17 Kas 2021 - 14:13- Ekonomi G: 17 Kas 2021 - 14:14

TOKİ 195 işyeri 70 konut satacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 70 konut ile 30 ilde 195 iş yerini açık artırma yöntemiyle satacak.

TOKİ 195 işyeri 70 konut satacak mask

Açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda 1 Aralık Çarşamba ve 2 Aralık Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

 

KOCAELİ DE VAR

Alıcılar; Adana, Antalya, Aydın, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Giresun, Erzincan Kahramanmaraş, Kastamonu, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde satışa sunulan konutlara, yüzde 25 ve yüzde 40 peşinat ile 60 ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

AŞIK ARTIRMA

Ayrıca, 28 ilde satışa sunulan işyerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle alınabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

17 Kas 2021 - 14:13 - Ekonomi

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