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17 Kas 2021 - 14:13- Ekonomi G: 17 Kas 2021 - 14:15

Türk Telekom AKM’nin kalbinde

Türk Telekom, kültür ve sanatın “kalbi” Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), yüksek teknolojiyi millî kültürün hizmetine sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanl...
Türk Telekom AKM’nin kalbinde mask

Türk Telekom, kültür ve sanatın “kalbi” Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), yüksek teknolojiyi millî kültürün hizmetine sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk Telekom AKM’nin ana destekçisi oldu. AKM’nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna Türk Telekom’un adı verildi. 

PROTOKOL İMZALANDI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Türk Telekom CEO’su Ümit Önal tarafından Türk Telekom ve AKM arasında iş birliği protokolü imzalandı. Böylelikle Türk Telekom, AKM’nin Wi-Fi, 4.5G, 5G mobil altyapısı ve yenilikçi teknoloji hizmetlerinin sağlayıcısı olacak.

17 Kas 2021 - 14:13 - Ekonomi

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