Öğretmenler hediyeler Paşabahçe Mağazaları’nda

Ev ve yaşam alanları için fikirler ve önerilerle hayatın her anını güzelleştirmeyi amaçlayan Paşabahçe Mağazaları, Öğretmenler Günü’nde, bireylerin ve toplumların gelişiminde çok büyük bir yeri ve katkısı olan öğretmenler için çok özel hediye alternatifleri sunuyor. Bu anlamlı günde öğretmenini mutlu etmek isteyenleri Paşabahçe Mağazaları’nda, yazı setlerinden kağıt ağırlıklarına, fincanlardan özel koleksiyonlara kadar birçok seçenek bekliyor.