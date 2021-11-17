Ev ve yaşam alanları için fikirler ve önerilerle hayatın her anını güzelleştirmeyi amaçlayan Paşabahçe Mağazaları, Öğretmenler Günü’nde, bireylerin ve toplumların gelişiminde çok büyük bir yeri ve katkısı olan öğretmenler için çok özel hediye alternatifleri sunuyor. Bu anlamlı günde öğretmenini mutlu etmek isteyenleri Paşabahçe Mağazaları’nda, yazı setlerinden kağıt ağırlıklarına, fincanlardan özel koleksiyonlara kadar birçok seçenek bekliyor.
17 Kas 2021 - 14:14- Ekonomi Güncelleme: 17 Kas 2021 - 14:15
Öğretmenler hediyeler Paşabahçe Mağazaları’nda
Ev ve yaşam alanları için fikirler ve önerilerle hayatın her anını güzelleştirmeyi amaçlayan Paşabahçe Mağazaları, Öğretmenler Günü’nde, bireylerin ve...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.