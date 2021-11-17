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17 Kas 2021 - 14:15- Siyaset G: 17 Kas 2021 - 14:17

İzmit-Kandıra Yolu’nun 7,5 km’si yılsonuna kadar açılacak”

İzmit-Kandıra-Kaynarca yolunda devam eden çalışmaları yakından takip eden AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Cezaevi varyantı ve Çubuklubala varyantının oluşturduğu 7,5 kilometrelik kısım yıl sonuna kadar nasipse açılacak” dedi

İzmit-Kandıra Yolu’nun 7,5 km’si yılsonuna kadar açılacak” mask

AKP Kocaeli Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi İlyas Şeker, yapımı devam eden İzmit-Kandıra-Kaynarca yolunda Proje Müdürü Mustafa Kemal Günay ile birlikte incelemelerde bulundu. Toplam uzunluğu 58,9 kilometre olan İzmit-Kandıra-Kaynarca yolunun İzmit istikametinden itibaren iki ayrı parça halinde toplam 7,5 kilometrelik kısmının yıl sonuna kadar açılacağını ifade eden Milletvekili İlyas Şeker, Proje Müdürü Mustafa Kemal Günay’dan bu kısım ile ilgili bilgiler aldı.

“KANDIRA’MIZA VE KARADENİZ’E”

Toplam uzunluğu 58,9 kilometre olan Kandıra-İzmit-Kaynarca Yolu ile Karadeniz’e daha konforlu ulaşımının sağlanacağını ifade eden AKP’li Milletvekili İlyas Şeker, “Bu projede 17 adet kavşak, 8 adet hemzemin kavşak, 1 adet dere köprüsü, 6 adet kavşak köprüsü, 6 adet alt ve üst geçit köprüsü ve toplam 16 adet 690,3 metre sanat yapısı mevcut. Yapımına devam edilen İzmit-Kandıra yolunun tamamlanması ile ölümlü kazalar azalacak ve vatandaşlarımız süre ve yakıt tasarrufu sağlamış olacak” dedi.

“YASAL PROSEDÜRLER NEDENİYLE GECİKTİ”

Şeker, “Yıl sonuna kadar ilk 19 km’nin açılması planlanmıştı. Ancak altyapı malzemesi için bu yakın bölgelerde ocak açma işleminin yasal prosedürler nedeniyle gecikmesi sebebiyle altyapı malzemesi Sakarya/Ferizli’den taşındı. Bu sebeple planlanan sürede bir gecikme oluştu. Cezaevi varyantı ve Çubuklubala varyantının oluşturduğu 7,5 kilometrelik kısım yıl sonuna kadar nasipse açılacak. Karayolları 1. bölge müdürü ve ekibine, bugün bizlere eşlik eden Proje Müdürü Mustafa Kemal Günay Bey ve ekibine hummalı ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

# Mustafa, AKP, proje
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17 Kas 2021 - 14:15 - Siyaset

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