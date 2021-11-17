Kartepe İlçe Müftülüğü’ne bağlı Maşukiye Kız Kur'an Kursu’nda eğitim gören öğrenciler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldılar. Düzenlenen törene AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Müftüsü Sinan Cihan, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Mezuniyet töreni Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin okunması ile başladı. Törende hafızlara diplomaları takdim edildi.
17 Kas 2021 - 14:16- Gündem Güncelleme: 17 Kas 2021 - 14:18
Kartepeli hafızlar mezun oldu
Kartepe İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık mezuniyet töreninde mezun olan öğrenciler diplomalarını aldılar
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.