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17 Kas 2021 - 14:16- Gündem G: 17 Kas 2021 - 14:18

Kartepeli hafızlar mezun oldu  

Kartepe İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık mezuniyet töreninde mezun olan öğrenciler diplomalarını aldılar  

Kartepeli hafızlar mezun oldu   mask

Kartepe İlçe Müftülüğü’ne bağlı Maşukiye Kız Kur'an Kursu’nda eğitim gören öğrenciler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldılar. Düzenlenen törene AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Müftüsü Sinan Cihan, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Mezuniyet töreni Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin okunması ile başladı. Törende hafızlara diplomaları takdim edildi.
# eğitim, Mustafa, Kartepe, AKP
# KARTEPE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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17 Kas 2021 - 14:16 - Gündem

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