Soyluçiçek: Halk bizi bekliyor

CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, Çayırova danışma toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Düzenlenen toplantıya, CHP il Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, geçmiş dönem ilçe başkanları, belediye başkanları ve birçok partili de katıldı.



“ÇIKIŞ YOLU CHP AİLESİ”

Toplantıda konuşan Soyluçiçek. “Bugün danışma kurulumuzda önümüzdeki dönemde baskın bir seçim kararı alınırsa, iktidar yolu için ortak kararlarımızı uygulamak için bir aradayız. Ülkemizin içerisinde olduğu zor süreçteki tek çıkış yolu CHP ailesidir. Ortak akıldan hareketle hep birlikte çalışmalarımızı yürüterek partimizi iktidara taşıyacağız. Artık Çayırova’da CHP’nin farkını hep birlikte hissettireceğiz. Her birimiz, Çayırova’daki çalışmalara katkı koyarak halkımızın iktidarını kuracağız. Halkımız bizi bekliyor, halkımız kendi iktidarını kurmayı bekliyor” dedi.