Atatürk düşmanı yazarın kitabını İzmit Belediyesi kaldırdı; Başiskele ihalesini yaptı

Başiskele Belediyesi, ilk kez ilçeye kütüphane yapılması için adım atmasının ardından bugün açık ihale usulü olarak Başiskele Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ‘Kütüphane kurulumu ve kitap alım’ ihalesi gerçekleştirdi. İhalede, 9 kalemden oluşan kütüphane kurulumu ve 20 bin kitap alımı için teklifler alındı.

BAŞİSKELE GERİ ADIM ATMADI

20 bin kitap alım ihalesinde yayınlanan listede ‘ Mustafa Kemal Atatürk düşmanı yazar olarak’ adlandırılan Mustafa Armağan’ın kitapları da olması tepki çekmiş, Armağan’ın 33 kitabının ihale yoluyla alınacak olmasıhakkında çok sayıda açıklama yapılmıştı. Armağan, 2017 yılında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bugün gerçekleştirilen ihale ile Başiskele Belediyesi geri adım atmazken aynı yazarın kitabının İzmit Belediyesi’nin kütüphanesinde olduğu da gazetemiz ortaya çıkartmıştı.

“HEMEN KİTABIN KALDIRILMASI İSTENDİ”

İzmit Belediyesi söz konusu kitabı kütüphanesinden kaldırmasının ardından yaptığı resmi açıklamada, “Türkiye’den pek çok belediye, üniversite ve özel kütüphanelerinin kullandığı Yordam otomasyon sistemini kullanan İzmit Belediyesi Kütüphanesinde 26 bin 800 adet kitap bulunmaktadır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e alenen hakaret eden yazarın bir adet yayınının bulunduğunun anlaşılması üzerine hemen Yordam Firması ile görüşülmüş ve ilgili kitabın kaldırılması istenmiştir. Kitabın kaldırılmasıyla ilgili talebimiz firma tarafından kabul edilmiş ve kitap İzmit Belediyesi Yordam Digital Kütüphanesi’nden kaldırılmıştır. Dijital ve geleneksel olarak hibrit bir kütüphane olma özelliği taşıyan İzmit Belediyesi Kütüphanesi, yaklaşık 26 bin 800 kaynak ile okuyuculara hizmet vermeye devam edecektir” ifadelerine yer verdi.