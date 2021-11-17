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17 Kas 2021 - 14:18- Gündem G: 17 Kas 2021 - 14:22

Kocaman: Kartepe’nin yeşilini koruyacağız  

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi Güzelyurt Sokak’ta yapılan çalışmaları yerinde inceledi, “Kartepe’nin yeşilini koruyacağız” dedi  

Büşra Çetin
Büşra Çetin Tüm Haberleri
Kocaman: Kartepe’nin yeşilini koruyacağız   mask

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından Ataevler Mahallesi Güzelyurt Sokak’ta 415 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, mini futbol sahası, çocuk oyun parkı ve kamelyalardan oluşan halkın güzel ve huzurlu vakit geçirebileceği yeşil sosyal alan hizmete sunulacak. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Ataevler Mahallesi Güzelyurt Sokak’ta yapımına başlanan çalışmalarımızı kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Kartepemizin güzelliğine güzellik katmak için çalışıyoruz. Bunu yaparken de yeşilimizi korumak, yeşil alanlarımızı arttırmak hedefindeyiz” dedi.
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17 Kas 2021 - 14:18 - Gündem

Muhabir Büşra Çetin

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