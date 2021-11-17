Kocaman: Kartepe’nin yeşilini koruyacağız  

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından Ataevler Mahallesi Güzelyurt Sokak’ta 415 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, mini futbol sahası, çocuk oyun parkı ve kamelyalardan oluşan halkın güzel ve huzurlu vakit geçirebileceği yeşil sosyal alan hizmete sunulacak. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Ataevler Mahallesi Güzelyurt Sokak’ta yapımına başlanan çalışmalarımızı kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Kartepemizin güzelliğine güzellik katmak için çalışıyoruz. Bunu yaparken de yeşilimizi korumak, yeşil alanlarımızı arttırmak hedefindeyiz” dedi.