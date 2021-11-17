Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından Ataevler Mahallesi Güzelyurt Sokak’ta 415 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, mini futbol sahası, çocuk oyun parkı ve kamelyalardan oluşan halkın güzel ve huzurlu vakit geçirebileceği yeşil sosyal alan hizmete sunulacak. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Ataevler Mahallesi Güzelyurt Sokak’ta yapımına başlanan çalışmalarımızı kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Kartepemizin güzelliğine güzellik katmak için çalışıyoruz. Bunu yaparken de yeşilimizi korumak, yeşil alanlarımızı arttırmak hedefindeyiz” dedi.
17 Kas 2021 - 14:18- Gündem Güncelleme: 17 Kas 2021 - 14:22
Kocaman: Kartepe’nin yeşilini koruyacağız
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi Güzelyurt Sokak’ta yapılan çalışmaları yerinde inceledi, “Kartepe’nin yeşilini koruyacağız” dedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.