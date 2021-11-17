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17 Kas 2021 - 14:25- Gündem G: 17 Kas 2021 - 14:27

Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa 15 yıl hapis

Kocaeli'de tartıştığı eski eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren, son sözlerinde ise "İsteyerek yapmadım" diyen sanığa, en alt sınırdan indirim uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi.
Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa 15 yıl hapis mask

Olay, 5 Ocak'ta Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olaydan kısa bir süre önce boşanan 3 çocuk annesi Sevda Özdemir ile İsa Kösecik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Özdemir'i 3 çocuğunun gözleri önünde bıçakladı. Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, Kösecik ise olay yerinden kaçtı. Annelerini kanlar içinde gören çocukların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özdemir hayatını kaybetti, polis ekiplerince gözaltına alınan İsa Kösecik ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İSTEYEREK YAPMADIM"

"Kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan İsa Kösecik’in Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık İsa Kösecik katıldı. Son sözleri sorulan sanık, "Keşke elimde bıçak yerine bir değnek olsaydı, isteyerek yapmadım. İnsanın gözüne perde iniyor. Çocuklarım ile ilgilenmek istiyorum bu sebeple olabilecek en az cezayla tahliyemi talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan sanığa en alt sınırdan indirim uygulayarak, 15 yıl hapis cezası verdi.

# sağlık, çocuk, Kartepe

17 Kas 2021 - 14:25 - Gündem

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