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17 Kas 2021 - 14:26- Asayiş G: 17 Kas 2021 - 14:31

Feci kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin metrelerce sürüklendiği kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Feci kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti mask

Kaza, 13 Kasım saat 22.30 sıralarında Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 06 EB 3646 plakalı otomobil ile D-100 karayolu üzerinde İstanbul istikametine giden Eray Serman (19), önünde ilerleyen M.A. idaresindeki 53 AP 287 plakalı tıra arkadan çarptı. Tır sürücüsü bir süre ilerledikten sonra, diğer sürücülerin uyarması ile hemen durdu. Yarısı dorsenin altında kalan otomobilin sürücüsü, bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Eray Serman'ı kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Polis ve jandarma ekipleri ise D-100 Karayolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Dorsenin altında adeta ölüm kalım savaşı veren sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Serman, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.
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17 Kas 2021 - 14:26 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

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