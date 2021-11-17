Derince Kent Konseyi'nden esnafa ziyaret

Derince Kent Konseyi Başkanı Ertekin Akbulak, daha iyi bir Derince için mahalle, esnaf ziyaretlerine başladı. İlk olarak İbnisina Mahallesi esnafına ziyaretler gerçekleştirdi. Esnafla bir araya gelen Başkan Akbulak esnafın sıkıntılarını dinledi. Ziyaretlerinde esnafa, "Her daim esnafımız ve halkımızla iç içe olup sorun, istek ve talepleri alıp ilgili makamlara ileteceğiz" ifadelerini kullandı. Esnafa, bol ve bereketli kazançlar dileklerinde bulundu.