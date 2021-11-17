Derince Kent Konseyi'nden esnafa ziyaret

Derince Kent Konseyi Başkanı Ertekin Akbulak, daha iyi bir Derince için mahalle, esnaf ziyaretlerine başladı. İlk olarak İbnisina Mahallesi esnafına ziyaretler gerçekleştirdi. Esnafla bir araya gelen Başkan Akbulak esnafın sıkıntılarını dinledi. Ziyaretlerinde esnafa, "Her daim esnafımız ve halkımızla iç içe olup sorun, istek ve talepleri alıp ilgili makamlara ileteceğiz" ifadelerini kullandı. Esnafa, bol ve bereketli kazançlar dileklerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.