İl Sağlık Müdüründen KOAH hastalığı için öneriler

Genellikle zararlı toz ve gaz maruziyeti ve / veya yetersiz akciğer gelişimine neden olan faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan KOAH [Kronik (Müzmin) Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı] kalıcı solunumsal yakınmalarla birlikte nefes alıp vermede zorluk ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOAH hastaları pandemi sürecinde en kırılgan hasta gruplarından olduğu için, akciğer sağlığına odaklanmak önem taşımaktadır.

KOAH’ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde %15-20, bir diğer deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birisi KOAH

17 Kasım Dünya KOAH günü vesilesiyle İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan açıklamalarda bulunarak KOAH’ tan korunmada sağlıklı beslenme, egzersiz, aşılanma ve sigara dumana maruz kalmamanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Pehlevan “KOAH hastalığının tüm dünyada en yaygın görülen risk faktörü sigara dumanıdır. Pasif olarak tütün dumanına maruziyet de KOAH gelişimine katkıda bulunmaktadır. KOAH tanısı konulan kişilerin tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını bırakmaları, zararlı toz ve gaz içeren ortamlardan, hava kirliliğinden uzak durmaları, sağlıklı beslenmeleri ve günlük egzersiz yapmaları gerekmektedir.

KOAH hastalarımızda temel hedefimiz, pandemi öncesinde kullandıkları ilaçlarına aynı şekilde devam etmesi sağlanarak stabil halde tutabilmektir. Evde solunum cihazı ve oksijen tedavilerine önceden olduğu gibi devam etmeliler. KOAH hastası olan ve Covid-19 enfeksiyonu gelişen hastalarda hastalığın alevlenmesi diğer viral enfeksiyonlarla benzerlik göstermektedir. Bu nedenle, doğru tanı gereklidir ve mümkün olduğunca ayırıcı tanı mutlaka yapılmalıdır” dedi.

Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Dünya için;

· Akciğerlerini Koru,

· Sağlıklı Beslen,

· Hareketli Kal,

· Maskeni Tak,

· Aşını Ol.