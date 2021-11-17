Hayret bir şey! Ne yaptın Darıca! “3-2”

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, Siirt İl Özel İdare ile deplasmanda karşılaştı. Maçta Erdem Dikbasan ve Nebi Tiryakioğlu’nun golleri ile 2-0 öne geçen Darıca, 68 ile 71. dakikalar arasındaki 3 dakikada kalesinde 3 gol birden gördü ve Siirt’ten de eli boş döndü.

SEFA KIZARDI

Siirt Atatürk Stadı’nda oynanan şok maçın ardından Darıca Gençlerbirliği 10 puanda kaldı, ateş hattındaki Siirt ise puanını 10’a çıkardı. Darıca ekibinde Sefa Tunç maçın son bölümlerinde ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve pazar günü Darıca’da oynanacak olan Iğdır maçında cezalı duruma düştü.