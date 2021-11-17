Hayret bir şey! Ne yaptın Darıca! “3-2”

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, Siirt İl Özel İdare ile deplasmanda karşılaştı. Maçta Erdem Dikbasan ve Nebi Tiryakioğlu’nun golleri ile 2-0 öne geçen Darıca, 68 ile 71. dakikalar arasındaki 3 dakikada kalesinde 3 gol birden gördü ve Siirt’ten de eli boş döndü.
SEFA KIZARDI
Siirt Atatürk Stadı’nda oynanan şok maçın ardından Darıca Gençlerbirliği 10 puanda kaldı, ateş hattındaki Siirt ise puanını 10’a çıkardı. Darıca ekibinde Sefa Tunç maçın son bölümlerinde ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve pazar günü Darıca’da oynanacak olan Iğdır maçında cezalı duruma düştü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.