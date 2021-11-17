Büyükakın'dan Sözcü Gazetesi için sert açıklama

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AKP Körfez İlçe Başkanlığı 97.Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Geniş bir katılımın yaşandığı toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Tabela belediyeciliğinde tarih yazıyorlar” sözlerinden birilerinin rahatsız olduğunu ifade ederek, “Malum bir gazete var. İsmi Sözcü Gazetesi. Bu ifademi almışlar bu gazeteye haber yaptırmışlar. Malum Gazeteyi herkes bilir. Görevinin ne olduğunu hangi algılar üzerine çalıştığını bütün memleket biliyor. Milletimizde zaten attıkları manşetlere, yaptıkları haberlere de itibar etmiyor. O gazete ve türevlerinin bizim aleyhimize attığı tüm manşetler bizim için gurur vesilesidir, kaynağıdır” dedi.

"BU ŞEKİLDE KONUŞUYORLAR”

“İstediğiniz kadar manşet atın biz hizmetimizi ve işimizi yapar siz sadece konuşursunuz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın “İş yapmaya niyetiniz ve beceriniz yok. Tabi anlatacak işiniz de yok, sadece laf yaparsınız, kara çalarsınız. Yapamaz dediğiniz her şeyi yaptığımız zaman milletimiz beğeniyor. ‘Acaba kimi zengin ettiler’ diyorlar ya birde, aslında kendi kafaları öyle çalıştığı için bu şekilde konuşuyorlar” ifadelerini sarf etti.

"GENEL BAŞKAN ÇAĞIRIP AÇILIŞ YAPTIRAMIYORUZ”

“Yapmadıkları işin reklamını yapmak için önce ajanslara para gönderiyorlar” diyerek, “Ajans önce işi yapıyor sonra kuruluyor” vurgusunu da yapan Başkan Büyükakın, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Ama biz iş yapıyoruz. Biz bir şeyi onlardan kötü yapıyoruz. İtiraf edeyim reklamı onlar gibi yapamıyoruz. Bunu da Sözcü’ye manşet etsinler veya haber yapsınlar. Biz yapmadığımız işlerin tabelasını asıp Genel Başkan çağırıp açılış yaptıramıyoruz, onu beceremiyoruz.”

“BİZ İŞ YAPARIZ ONLAR SADECE KONUŞUR”

“Yatırım yapıyoruz diyoruz, onlar Körfez’in altını üstüne getirdiniz, diyorlar” diyerek konuşmasında, “Biz yapılması gerekeni yaptık, yapıyoruz da. Üste makyaj yapmadık, önce altını sonra da üstünü yapacağız” diyen Başkan Büyükakın, şunları da dile getirdi: “Anlatacak işi olmayanlar, kara çalmak için acaba kimi zengin ettiniz derler. Yapacak işiniz olsa da konuşsanız. Hacı Bektaş-ı Veli Meydanını nasıl taş yaptığını gidin görün. İşi olmayanın sadece lafı olur. Biz iş yaparız, onlar sadece konuşur. Eskiden hükümetlerin yapamadığı işleri şimdi Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde belediyeler yapar hale geldi. Cumhurbaşkanımız kararlılığı, liderliği ve duruşu sayesinde, ülkemiz hem vesayetten kurtuldu hem de belediyeler iş yapar, hizmet üretir ve çalışır hale geldi.”

“İNSAN İÇİNE ÇIKAMAMANIZ, UTANMANIZ LAZIM”

Başkan Büyükakın konuşmasını, “Biz bunları yaparken onlar sadece kafa bulandırmaya çalışacaklar. Nasrettin Hocanın hikâyesi gibi, biz ne yaparsak yapalım onlar mutlu olmayacak. Onlar bizim iş yapmamızdan rahatsızlar. Milletimiz bizi çağırıyor diyorlar. Ya sizin milletimizin önüne çıkacak yüzünüz var mı ki. Şehit ve şehit yakınlarımıza garip laflar edenler, sizin insan içine çıkamamanız, utanmanız lazım. İşte Körfez Danışma, siz de geçen gün yaptınız. Siz de neden coşku yok. Siz neden salonda değil de odalarda yapıyorsunuz. Milletin içinde yapmıyorsunuz. Küçücük Parti binalarının içine sıkışıyorsunuz. Korkmayın, milletin içine çıkın. Çünkü yapacak işleri yok millete anlatacak sözleri yok.” diye sürdürdü.

“BU HELALLEŞME BİTMEZ, BUNA ÖMRÜNÜZ YETMEZ”

“Helalleşeceklermiş, kimle helalleşeceksiniz” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, “Üniversite kapılarında beklettiğiniz genç kızlarımızla mı? Belediyelerden çıkardığınız vatandaşlarımızla mı helalleşeceksiniz. Bu helalleşme bitmez, buna ömrünüz yetmez. Allah’ın izniyle milletimiz bunların hiç birinin boş atıp dolu tutmasına inanmayacak. 2023’te de yine AK kadrolar kazanacak, yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazanacak” ifadelerini sarf ederek konuşmasını tamamladı.

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