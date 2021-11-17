Kocaeli'de korkutan deprem!

Düzce'de saat 15.40'ta bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5 olarak açıklanırken, Kandilli depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu. Düzce'de meydana gelen deprem İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Eskişehir'den de hissedildi.

BÜYÜKAKIN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremi yaşayan ve hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, can kaybı olmaması en büyük temennimiz. Rabbim her türlü afetten, felaketten vatanımızı ve milletimizi korusun, gözetsin" ifadelerine yer verdi.