İrfan Kabaloğlu TES-İŞ Adapazarı’nda güven tazeledi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)’na bağlı TES-İŞ (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) Adapazarı Şube 12’nci Genel Kurulu geçtiğimiz hafta Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Düzenlenen genel kurula TÜRK-İŞ temsilcileri ile bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeler katılım sağladı. Mevcut Başkan İrfan Kabaloğlu’nun tek aday olduğu genel kurulda 5 yönetim kurulu, 3 denetim kurulu, 3 disiplin kurulu ve 11 üst kurul delegesi de seçildi. 161 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 156 oy kullanıldı. 155 oy alan mevcut başkan ve tek aday İrfan Kabaloğlu yeniden şube başkanı seçildi.

“7/24 GÖREVLERİMİZİ YERİNE GETİRDİK”

Kabaloğlu genel kurulda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Neredeyse 2 yıldır hayatımıza bir kabus gibi çöken Kovid-19 mikrobuyla mücadele ediyoruz. Yalnız biz değil, bütün dünya mücadele ediyor. Bu acımasız salgın insanların sağlığını bozduğu gibi; ekonomiden, siyasete, ticari ilişkilerden, üretime, üretimden tüketime tüm yaşamı alt üst etti. Belki de insanoğlu hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı. Böylesi bir 2 yılı geride bıraktık. Aşılarla salgın kontrol altına alınmış olsa da hastalık hala devam ediyor. Depremlerde, afetlerde, bayramlarda, hafta sonlarında yağmur çamur demeden, elektrik ürettik, dağıttık. Suyu dağıttık, doğalgazı dağıttık 7/24 görevlerimizi yerine getirdik hiçbir bahane üretmeden hem de. Bu hizmetleri yaparken kendi hasta olanlar, yakınları hasta olanlar, arkadaşları hasta olanlar oldu. Hatta annesini, babasını, iş arkadaşını hastalıktan kaybedenlerimiz oldu; ölenlere rahmet hastalara şifalar diliyorum.

“TÜRK-İŞ’İN ALACAĞI HER KARARIN ARKASINDAYIZ”

İşinize sahip çıktınız, işlerini aksatmadılar. Çalıştığınız şirketlere her açıdan değer kattınız. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir kez daha ispat ettiniz ki emek en yüce değermiş. Çalışma hayatında öne çıkan bazı sorunlarımızı dile getirmek gerekiyor. Mesela bizler pandemi sürecinde çalışırken ikinci kez kıdem tazminatı başka bir isim altında gündeme getirildi hatırlarsanız. Biz de TÜRK-İŞ’in önderliğinde basın açıklamaları, broşür ve pankartlı eylemler yaptık. TÜRK-İŞ’imizin Genel Başkanı Ergün Atalay ne diyor; ‘kıdem tazminatımız oğlumuzun düğün parası, kızımızın çeyiz parası buna dokundurtmam’ diyor. TÜRK-İŞ genel kurulunda ‘kıdem tazminatını geri götüren bir düzenleme olursa genel grev kararı var, bundan vazgeçin’ diyor. Biz de TÜRK-İŞ’ in alacağı her kararın sonuna kadar arkasındayız.

“KANUNİ DÜZENLEMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ LAZIM”

Mesela; vergi gelirlerindeki adaletsizlik devam ediyor. Asgari ücretliden bile vergi alınıyor. Vergiler konusunda en namuslu kesim olan bordro mahkumları bu yükü ne zamana kadar taşıyacak. Hani anayasamız ‘az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın diyor’ ya. Demek ki bu yeterli gelmiyor. Bu nedenle emekçileri koruyan yeni bir vergi düzenlemesine ihtiyaç var. Ülkemizdeki sendikal örgütlenme oranı maalesef yüzde 13 civarında. Örgütlenmeye çalışıyorsunuz mobing, tehdit, işten çıkarmaya kadar gidiyor. İşkolunu ispat edip toplu iş sözleşmesine müracaat ediyorsunuz. Bu sefer de yetkiye itiraz ediliyor. Yani ne kadar haklı olursanız olun mahkemelerin sonuçlanması 2 veya 3 yılı buluyor. Bu kanuni düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi lazım.

“ADİL KARARLAR VEREN YÜKSEK HAKEM KURULU İSTİYORUZ”

Mesela toplu iş sözleşmelerinde yaşanan uyuşmazlıklarda yüksek hakeme gitme sorunu. Yüksek hakem, geçmiş yıllarda en az enflasyon oranında zam oranı belirlerdi. Hatta işverenin verdiği teklifle sendikanın verdiği tekliflere bakıp ikisinin ortasında bir karar alırdı. Şimdi durum böyle değil. İşverenlere yüksek hakemi özendiren bir durum oluşuyor. Biz daha adil kararlar veren yüksek hakem kurulu olsun istiyoruz. Biz TÜİK’i gerçek enflasyon rakamlarını açıklamaya davet ediyoruz. Ülkemizde emeklilikte yaşa takılanlar var. Kazanılmış haklarının kendilerine teslim edilmesini istiyorlar. İşverenlerimizin bu süreçte iyi sınav verdiklerini düşünüyorum. Bir takım yönetmelikler çıktı. Mesela kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izinler gibi. Bizim iş yerlerimizde buna benzer sorunlar yaşanmadı. Ama benzer iş yerlerinde sorunlar yaşandığını biliyoruz. Hele örgütsüz olan iş yerleri daha çok mağduriyet yaşadı. Fırsatçılık yapmadan bizleri mağdur etmeyen işverenlerimize sizler adına teşekkür ediyorum.

ÖRGÜTLENMELERİ ANLATTI

Ülkemizde örgütlenmek hiç de kolay değil. Şube olarak genel merkezimizin de desteğiyle İZMİT SU A.Ş., Göynük AKSA Termik Santrali, Düzce GPAMG geri dönüşüm santralini örgütledik. Birçok toplantı ve görüşmeler yaptık. Geçtiğimiz dönemde genel merkezimizin yetkilendirmesi sonucu bize bağlı iş yerlerinde toplu iş sözleşmeleri bağıtladık. Bazı yeni kazanımlar elde ettik. İZAYDAŞ ve DSİ’de taşeron olarak çalışan arkadaşlarımız TÜRK-İŞ’in yıllardır meydanlarda vermiş olduğu mücadelesi hükümetimizin de bu çağrılara kulak vermesi sonucunda kadroya geçtiler. Mevcut toplu iş sözleşmelerinden aynen faydalandılar. TEİAŞ’daki taşeron arkadaşlarında kadroya geçmeleri için mücadeleler devam ediyor. Bu uzun müzakereler sonucunda DSİ ve TEİAŞ ‘da bazı önemli kazanımlar elde edildi. Yani beklemeye değer bir sözleşme olduğunu düşünüyoruz. Şube başkanları da bu sürece önemli katkılar verdiler.

“ALDIKLARI ÜCRETLER BU İŞİN KARŞILIĞI DEĞİL”

Önümüzdeki yıl başında SEDAŞ, İZGAZ, İZMİT SU.A.Ş., mahkeme sonuçlanırsa Göynük AKSA’da sözleşmeler başlıyor. SEDAŞ’ın sözleşme yetki müracaatı zamanı geldi. Ülkemizde yaşanan kurdaki artışlar ve piyasalarda gelen ciddi zamlar elektrik, doğalgaz, su fiyatlarına gelen zamları göz önüne alırsak bu hizmetleri yapan arkadaşlarımızın beklentileri fazla. Bunu biliyoruz. Biz de bu sorumluluk bilinciyle genel merkezimizle birlikte üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Elektrik dağıtım şirketlerinin durumuyla ilgili bu işkolu ağır ve çok tehlikeli işkolunda, adı üstünde. Bu şirketlerin çalışanları iş kazasına maruz kalıyorlar. Neredeyse her ay bir kardeşimizin vefat haberini üzüntüyle alıyoruz. 7/24 yağmur çamur demeden görev yapan bu arkadaşlarımızın aldığı ücretler bu işin karşılığı değil. Yazıktır günahtır diyorum.

“BU SORUNUN EN ÖNEMLİ PARÇASI EPDK’DIR”

Bu şirketler biliyorsunuz EPDK’ya bağlı. Bütün kuralları EPDK koyuyor. Bu sorunun en önemli parçası bence EPDK’dır. Yanlış anlaşılmasın 21 dağıtım şirketleri içinde şubemize bağlı SEDAŞ’ın en anlamlı toplu iş sözleşmesi vardır diyebilirim. Sosyal haklar ve ücretler konusunda çoğu şirketten farklı ama bu bile yeterli olmadığına göre diğer şirketlerin zorluklarını konuşmaya bile gerek yok. Burası herkesi ilgilendiren hizmet sektörü. Biz sorunların çözümü için yeterince kamuoyu yaratamadığımıza inanıyorum. Bu şirketlerin şartlarını iyileşmesi için bazı çalışmalar yapmamız lazım. Yoksa sorunun bir parçası olarak devam ederiz. Bu sorunlarla ilgili bir rapor hazırlayıp dosya haline getirilebilir. Mesela şubeler kendi bölgelerindeki siyasilere anlatıp dosyaları sunarak yöre milletvekilleri ve belediye başkanlarına da aynı dosyaları sunarsak EPDK TÜRK-İŞ’ i de yanımıza alarak genişletilmiş bir toplantı ortamı yaratırsak, ilgili bakan yardımcıları ve bakanımıza da konunun vahametini anlatırsak biz görevimizi yapmış oluruz. Ben İnanıyorum ki bu yollar izlenirse bugünkü durumdan daha iyi yere geliriz diye düşünüyorum.

“ÇOCUKLARI YURT SORUNLARI YAŞIYORLAR”

Bir başka konu da üye eğitimleri. Üyelerimiz gerçeği yansıtmayan çoğu başka sendikaların sosyal medya paylaşımlarını oluşturduğu gündemlerin peşine takılıyorlar. Onların niyeti belli. Belirli bir plan dahilinde sendika nedir, ne değildir, sendikaların iş yerlerindeki sınırları, toplu iş sözleşmeleri süreçleri iş sağlığı iş güvenliğinin önemi gibi temel sendikal haklar konusunda eğitim vermemiz lazım diye düşünüyoruz. Sendikamızın üyeleri daha iyi şartlarda sendikamızın tesislerinden yararlandırmanın yoları aranmalı. Üyelerimizin çocukları üniversiteyi kazanınca yurt sorunları yaşıyorlar. Kredi Yurtlar Kurumu’nun bazı şartlarını yerine getirirsek yurt kontenjanı alabilir miyiz? Böyle kurumlar var biliyoruz. Önce sendikanıza sahip çıkın, sonra da bu emaneti koruyan, yeni değerler katacak olan yöneticileri göreve getirmeye çalışın yeter. Bunlar olunca bu kervan yoluna devam eder diyorum.”

İRFAN KABALOĞLU YÖNETİMİ:

YÖNETİM KURULU ASİL:

İrfan KABALOĞLU (Başkan)

Hasan ARICI (Genel Sekreter)

Okan ALTINIŞIK (Teşkilatı Sekreteri)

Necati BOSTAN (Eğitim Sekreteri)

YÖNETİM KURULU YEDEK:

Levent PEHLİVAN

Muammer DURMUŞ

Önder KORKMAZ

İlhan TURAN

Yusuf ŞAHİN

DENETİM KURULU ASİL

Hakan KAPANKAYA

Şenol SEYMEN

Duran BARAN

DENETİM KURULU YEDEK

İlyas GÜRDOĞAN

Aydın ÇAKMAK

Şahin UZUN

DİSİPLİN KURULU ASİL

Taner TURAN

İbrahim UZUNER

Mustafa ÖZKARA

DİSİPLİN KURULU YEDEK:

Hasan YÜKSEL

Cem ÖZCAN

İbrahim ÖZTÜRK

ÜST KURUL DELEGELERİ

İrfan KABALOĞLU

Hasan ARICI

Rasim ÖZDİL

Abdullah AK

Serkan ATASAYAR

Yakup OĞUZ

Mutlu ALKIN

Erol DEMİRCAN

İsmail SERİM

Yüksel GÜNEY

Servet YILMAZTÜRK