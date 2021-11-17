Karamürselli tiyatro öğretmeni intihar etti!

Yalova’da özel bir okulda tiyatro öğretmeni olarak görev yapan Karamürselli Enis T. (39), Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde Karamürsel Stadı arkasındaki alanda zeytin ağacına kendini asarak intihar etti. Enis T.’nin daha önce de iki kez intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Enis T.’nin bekar olduğu öğrenildi.