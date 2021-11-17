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17 Kas 2021 - 16:48- Asayiş G: 17 Kas 2021 - 16:58

Karamürselli tiyatro öğretmeni intihar etti!
Karamürselli tiyatro öğretmeni intihar etti! mask

Yalova’da özel bir okulda tiyatro öğretmeni olarak görev yapan Karamürselli Enis T. (39),  Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde Karamürsel Stadı arkasındaki alanda zeytin ağacına kendini asarak intihar etti. Enis T.’nin daha önce de iki kez intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Enis T.’nin bekar olduğu öğrenildi.
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17 Kas 2021 - 16:48 Kocaeli/ Karamürsel- Asayiş

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