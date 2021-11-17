Karamürselli tiyatro öğretmeni intihar etti!

Yalova’da özel bir okulda tiyatro öğretmeni olarak görev yapan Karamürselli Enis T. (39), Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde Karamürsel Stadı arkasındaki alanda zeytin ağacına kendini asarak intihar etti. Enis T.’nin daha önce de iki kez intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Enis T.’nin bekar olduğu öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.