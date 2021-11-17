Piyasada 645 kalem ilaç bulunamıyor

Türkiye genelinde geçtiğimiz haftalarda başlayan ilaç krizi her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Fiyat güncelleme süreci nedeni ile sene sonlarında boy gösteren ilaç krizi bu sene farklı bir boyut kazandı. Çocuklar arasında salgın haline gelen soğuk algınlığı, öksürük ve grip ilaçlarını bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Kalp hastalığından kansere, çocuklar için ağrı kesiciden öksürük şurubuna kadar 645 kalem ilaç bulunamıyor.

EKONOMİ İLACI VURDU

Sabit kur üzerinden alınan ilaç hammaddeleri ilaç üreticilerini zora soktu. Sabit Euro kuru ile Türkiye’deki ilaç Euro kuru arasındaki 7 liralık fark ilaç üreticilerine yansıyor. Bu sebeple ilaç firmalarının üretimi durdurmak zorunda kalmaları krizi bugünkü haline getirdi. İlaç bulunamaması nedeni ile vatandaş ile karşı karşıya gelen eczacılar, önlem alınmazsa krizin halk sağlığı sorununa dönüşebileceğini ifade ediyor.

“FİRMALAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI”

İlaç krizi ile ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı çocuk ilaçlarında bir sorun yaşandığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl okulların kapalı olması nedeni ile çocuk gribi vakalarının görülmemesi sonrası ilaçların elde kaldığını ancak bu yıl okulların açılması sonrası grip vakalarının artması durumuna ilaç firmalarının hazırlıksız yakalandığını belirten Arpacı, bu yıl üretimin az yapıldığını ve grip ilaçlarında sıkıntı yaşandığını söyledi.

“KUR FARKI YÜZÜNDEN ÜRETİM YOK”

Krizin bir diğer boyutunun da ekonomi olduğunu vurgulayan Arpacı, “Sabitlenmiş kura göre arada ciddi fiyat farkı var. Bu yüzden de firmalar bunu karşılayamaz hale geldi. Bu nedenle birçok ilaç üretilmiyor. İlaç fiyatları yılda bir sefer güncelleniyor. Geçen sene yüzde 20 bandında oldu. Bu sene de aralık ayında bir fiyat geçişi olacağı söyleniyor ama şubat ayında olacak. Şubata kadar herhangi bir artış olmazsa ve Euro kuru bu kadar yüksek giderse büyük ihtimal bu kriz büyüyecek gibi. Nöbetçi eczanelerde ilaç sıkıntısı daha net yaşanıyor. Özellikle çocuk hastalıklarında ebeveynler daha gergin. O yüzden bu sorunun bir an evvel çözülmesi gerekiyor” dedi.

“SORUNUN ÇÖZÜMÜ SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA”

Sorunun eczacılardan kaynaklanan bir problem olmadığını ifade eden Başkan Arpacı, “Sorunun çözümü Sağlık Bakanlığı. Bu hafta sonu Türk Eczacılar Birliği’nin Genel Kurulu vardı. Sorunun kaynağının eczacılar olmadığına yönelik bir bildiri yayınlama kararı alındı. Bakanlığın bir an evvel çözüme gitmesi lazım. Özellikle grip ilaçlarında doktorlar 3-4 farklı ilaç yazmak zorunda kalıyor. Hasta hangisini bulabilirse onu alıyor” ifadelerini kullandı.