Servis aracı ile vinç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ç. idaresindeki 41 P 3026 plakalı Otokar plakalı servis aracı ile İlke G. idaresindeki 41 UF 233 plakalı Mercedes marka vinç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 sürücü araçlarında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarında sıkışan sürücüleri kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yaralı sürücüler, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.