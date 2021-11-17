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17 Kas 2021 - 20:46- Asayiş G: 17 Kas 2021 - 20:47

Alkollü 2 şahıs kafede dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde alkollü 2 şahıs, girdikleri kafede tartıştıkları 4 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Alkollü 2 şahıs kafede dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı mask
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Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Yenimahalle Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz alkollü 2 şahıs kafenin önüne gelerek burada bulunan şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 şahıs, yanlarında getirdikleri bıçaklarla Muhammet Harun Kayabaşı, Bedirhan B., Serkan A. ve Ahmet T. olmak üzere 4 kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Muhammet Harun Kayabaşı, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine hastanede devam edilirken, polis ekipleri 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan alkollü şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
# sağlık, Çayırova

17 Kas 2021 - 20:46 İHA Kocaeli- Asayiş

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