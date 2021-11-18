İzmit'te 1290 m² tarla mahkemeden satılık

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mah. 2160 ada 1 parsel, Arsa cinsinde 141m2, üzerinde bir taşınmaz olduğu, arsaya yol yerine merdivenle ulaşılmakta, taşınmazın fiziki şartları nedeniyle, yapılacak inşaat için statik önlem alınması gerektiği, civarında eski yapılaşma olduğu, taşınmaz belediye imkanlarından yararlanmakta, imar durumunun ayrık nizam 2 kat TAKS: 0,40, ve KAKS:0,80 konut alanında kaldığı.

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