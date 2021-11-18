Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mah. 2160 ada 1 parsel, Arsa cinsinde 141m2, üzerinde bir taşınmaz olduğu, arsaya yol yerine merdivenle ulaşılmakta, taşınmazın fiziki şartları nedeniyle, yapılacak inşaat için statik önlem alınması gerektiği, civarında eski yapılaşma olduğu, taşınmaz belediye imkanlarından yararlanmakta, imar durumunun ayrık nizam 2 kat TAKS: 0,40, ve KAKS:0,80 konut alanında kaldığı.
18 Kas 2021 - 09:50- Gündem Güncelleme: 18 Kas 2021 - 09:55
İzmit'te 1290 m² tarla mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli İzmit'te 1290 m² tarla mahkemeden satılıktır(çoklu satış)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.