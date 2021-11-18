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18 Kas 2021 - 09:54- Gündem G: 18 Kas 2021 - 09:56

Gebze'de 84 m² ofis icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gebze'de 84 m² ofis icradan satılıktır

Gebze'de 84 m² ofis icradan satılık mask

Kocaeli İl, Gebze İlçe, 2939 Ada, 20 Parsel, Mustafa Mahalle, 15 Nolu B.Bölümdeki taşınmaz, Gaziler Mahallesi, Issıkgöl Caddesi, Kapı No:100, 4. Kat, 15 No'lu adresinde bulunduğu, cadde üzerinde ticari faaliyetler yoğun olup işyeri vasfındaki bağımsız bölümlerin değerli olduğu görülmüştür. Bu parselde bulunan yapıda zemin katta 2 adet işyeri, üst katlarda 19 adet ofis olmak üzere 20 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 

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# Mustafa

18 Kas 2021 - 09:54 - Gündem

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