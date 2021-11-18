Gebze'de 84 m² ofis icradan satılık

Kocaeli İl, Gebze İlçe, 2939 Ada, 20 Parsel, Mustafa Mahalle, 15 Nolu B.Bölümdeki taşınmaz, Gaziler Mahallesi, Issıkgöl Caddesi, Kapı No:100, 4. Kat, 15 No'lu adresinde bulunduğu, cadde üzerinde ticari faaliyetler yoğun olup işyeri vasfındaki bağımsız bölümlerin değerli olduğu görülmüştür. Bu parselde bulunan yapıda zemin katta 2 adet işyeri, üst katlarda 19 adet ofis olmak üzere 20 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.
# Mustafa
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.