Çınar Halk Market İzmitlilerin tercihi olmaya devam ediyor 

Sosyal belediyecilik anlayışıyla Çınar Halk Market’i faaliyete geçiren İzmit Belediyesi, halkın taze ve doğal ürünlere olan erişimini sağlamaya devam ediyor. Yerel üreticilerin ve kooperatiflerin ürünlerini doğrudan satma imkânına ulaştığı Çınar Halk Market’e vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor. Çınar Halk Market’in kaliteli ve güvenilir alışverişin adresi olduğunu belirten vatandaşlar memnuniyetini dile getiriyor.



“ÇARŞIDA OLMASI AVANTAJ”

Çınar Halk Market’te alışveriş yapan vatandaşlardan Cahit Erarslan, "Çınar Halk Market’i basından duydum, merak ettim. Ürünlerini tatmak istedik, görmek istedik, piyasayla değerlendirmek istedik. Fiyatlar çok cazip, piyasayla dengeli bir şekilde gidiyor. Halkımıza hitap edeceğine inanıyoruz. Biz de ilk defa geliyoruz. İnşallah memnun kalırız, bizler de tavsiye ederiz. Çarşı merkezinde olması bir avantaj. Yürüme mesafesinde olması taşıt ve araç kullanmamamız bizim için bir artıdır” şeklinde konuştu.



“SAĞLIK AÇISINDAN GÜVENİLİR”

Çınar Halk Market’te alışverişini yapan Nusret Durmuş ise, “Emekli Öğretmenim. Çınar Market’e birkaç kez oldu geliyorum. Güzel, memnunum ve yiyeceklerin kooperatif ürünü olması da güzel. Sağlık açısından güvenli olduğuna inandığım için tercih ediyorum. Tabii marketin genişletilmesi gerekiyor, sınırlı sayıda ürün var. Temizlik ürünleri, yaş sebze ve meyve gibi ürünlerin de bulunmasını istiyorum. İnşallah devam eder halkımız da memnun kalır. En kısa zamanda eksiklerin giderileceğini daha da genişleyeceğini umuyorum” dedi.



“BURADA FİYATLAR ARTMIYOR”

Ürünlerin kaliteli ve güvenilir olmasının önemine değinen Durmuş, “Fiyatlar normal. Şu anda zaten ucuz bir şey bulmak mümkün değil ama kaliteli olması, güvenilir olması önemli. O bakımdan tercih ediyorum. Artık zaten fiyat sormuyoruz, her geçen gün fiyatlar artıyor. Bir gün önceki fiyatla ertesi günkü fiyat değişmiş oluyor. Ama burada öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü geldiğimden beri aldığım yiyeceklerdeki fiyatlar aynen devam ediyor. Burada diğer marketlere kıyasla çok sık fiyat değişimi olmadı. Bu yüzden çok memnunum” ifadelerini kullandı.