Fidanlar yaşamını yitiren öğrenciler için dikildi

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)'nde farklı lisans bölümlerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler çevreye duyarlılıklarının yanı sıra öğrenim gördükleri bölgede yaşananlara kayıtsız kalmadıklarını bir kere daha gösterdiler. GTÜ öğrencileri, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı bünyesinde verilen Gönüllülük Çalışmaları ve Doğa Sporları Dersinde kampüs içinde bulunan ağaçlandırma alanlarına fidan diktiler. Öğrenciler bu dönem ektikleri 120 adet meyve fidanını 9 Kasım 2021 tarihinde Gebze Beylikbağı Mahallesinde lise öğrencilerini taşıyan okul servisi kazası sonucu hayatını kaybeden öğrenciler anısına toprakla buluşturdular. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı takdir topladı.