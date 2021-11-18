"İzmit’in trafiğini düşünen var mı?"

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde devam eden Yürüyüş Yolu çalışması nedeniyle Hürriyet Caddesi’nin önemli bir bölümü araç trafiğine kapatılacak. Cedit Kentsel Dönüşümü ile birlikte şehir içi araç yükü artacak. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız kent içi trafiğiyle ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Projeler tamamlandıktan sonra İzmit kent merkezinde trafiğin kilitleneceğini söyleyen Yıldız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bir dönem hazırladığı Ulaşım Master Planı’nın akıbetini sordu.

"İZMİT ŞEHİR MERKEZİNE GİRMEK DE SORUN, ÇIKMAK DA"

Şanbaz Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli’de atılan pek çok adım maalesef arkası düşünülmeden atılıyor. Kent yöneticilerinin en ufak bir projede dahi kentin 50 yıl sonrasını düşünmeleri gerekirken genel olarak yöneticiler günü kurtarmak, hanelerine ‘çalıştı’ yazdırmak adına adım atıyor. Bunun son örneklerini İzmit’te görüyoruz. İzmit kent merkezinde Yürüyüş Yolu yeninden inşa ediliyor. Bu çalışmalar sonucunda kent merkezinin batıdan girişinin sağlandığı iki caddeden biri olan Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılacak. Caddenin önemli bir bölümü şimdiden trafiğe kapatıldı.

"İNÖNÜ CADDESİ DE KİLİTLENECEK"

Hürriyet Caddesi’ni trafiğe kapattılar ancak trafiği hesaba katmadılar. Kent merkezine giren araçlar özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde büyük bir yoğunluğa sebep oluyor. Kent merkezinde araçların ilerlemesi mümkün olmuyor. Merkez Bankası’ndan eski Sanat Okulu’nun olduğu bölgeye gitmek yarım saatten fazla bir zaman alıyor. Benzer bir yoğunluk İzmit’in dört bir yanında olduğu gibi İnönü Caddesi’nde de yaşanıyor. İlerleyen günlerde 1.105 dairelik Cedit Kentsel Dönüşümü tamamlandığında bölgedeki araç yükü neredeyse iki kat artacak ve İnönü Caddesi’nde trafik duracak.

"KENT İÇİ TRAFİK SORUNU"

Bir dönem Kocaeli Ulaşım Master Planı hazırlandı. Plan pek çok itiraz aldı. Şu anda hangi aşamada, Kocaeli’nin ve İzmit kent merkezinin geleceği için ne düşünülüyor bilmiyoruz. İzmit sakinleri olarak kent içi trafik sorunu kabusumuz haline gelmiş durumda. Cedit tamamlandığında bu sorunun daha da büyüyeceğini biliyoruz. Kentin yarınlarına tedirginlikle bakıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent içi ulaşımını neye göre düzenliyor, kent içi trafik sorunu çözümü için ne gibi düşünceleri var açıklamak zorundadır. Kent halkı olarak bu belirsizliğin sona ermesini istiyoruz.

"DESTEK OLMAYA HAZIRIZ"

‘Ben yaptım, oldu’ demek doğru bir anlayış değildir. Bu anlayış neredeyse Real AVM’ye emsal ve kat artışı vererek kent içi trafik sorununun üzerine sorun katacaktı. Bu anlayış tramvay güzergahını yanlış belirleyerek pek çok kavşakta uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Bu anlayış şehir dışından gelenlerin İzmit merkeze aracıyla girmesini neredeyse imkansız hale getirdi. Kocaeli’nin acil olarak yeni ve kent geleceğini kurtarabilecek bir ulaşım planına ihtiyacı var. Bu plan büyükşehir belediyesinin bürokratlarının masa başında hazırladıkları bir plan olmamalı. Kentin bütün dinamiklerinin katıldığı, akademik çevrelerinin destek verdiği, akılcı, gerçekçi ve çözüm odaklı bir plan olmalı. İYİ Parti olarak kentin hemen her köşesinde büyük bir sorun haline gelen trafikle ilgili adım yeterli adım atılmamasından dolayı kaygılıyız. Bu sorunun çözümü için atılacak her adıma destek olmaya hazırız.”