Türk Eğitim-Sen’den Servisçiler Başkanı Taşçı hakkında suç duyurusu!

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı Orhan Kütük, Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Ahmet Taşçı hakkında suç uydurduğu ve iftira attığı gerekçesiyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Kütük, geçtiğimiz gün Gebze’de meydana gelen servis kazasında Servisçiler Odası Başkanı Taşçı’nın okul müdürünü hedef gösterdiğini belirterek hem yapılan yönetmelik değişiklikleri hem de ihmalleri paylaştı.

“KAZANIN İKİNCİ GÜNÜ KONTAK KAPATMA EYLEMİ YAPTI”

Kütük konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Maalesef Birsen Hanım ve 4 yavrumuz bu elim kazada hayatını kaybetmiş ve birçok öğrencimizin de tedavisi devam etmektedir. Kazayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri aracılığıyla idari, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise adli soruşturma devam etmektedir. Ancak Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Ahmet Taşçı kazayla ilgili hedef göstererek basın yoluyla açıklamalarda bulunmuştur. Suçlu tek kişi olarak okul müdürünü hedef göstermiştir. Kazanın ertesi günü emniyet tarafından yapılan incelemelerde birçok aracın KBB UKOME tarafından verilen ‘Yol İzin Belgeleri’ eksik diye servis araçları 1 ay bağlanmış, bunun üzerine kazanın ikinci günü ile ilgili dernek başkanı bu olayı protesto için Kocaeli geneli servisleri kontak kapatma eylemi yapmıştır.

“OKUL MÜDÜRÜ NE YAPACAK”

Yetkililerin (!) devreye girmesi ile sorun çözülmüş ve servisçiler mağdur (!) edilmemiştir. Dernek başkanı açıkça gördüğü en zayıf halka olarak okul müdürünü suçlamıştır. Okul müdürleri büyük bir özveri ile imkânsızlıklar içinde bakanlıktan neredeyse hiç destek olmadan bu milletin çocuklarını mağdur etmemek adına hizmet yapmaktadırlar. Okul idarecilerinin görevi eğitim olmalı, servis, kantin gibi denetim işleri uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Her gün servis denetlemek mümkün değildir. Araç değişikliği, şoför değişikliği aynı gün okul idaresine bildirilmesi firmanın görevidir; okul yetkilileri bunu bilemez. Kazaya karışan şoför o gün işe gelmiştir. Diyelim ki okul müdürü tespit etti, ‘sen kullanamazsın’ dedi, aracı çıkarmadı, bu sefer bu çocuklar nasıl evlerine ulaşacaktır? İş temposu gereği çocuğunun eve ulaşacağını düşünen veli bu durumu nasıl karşılayacaktır? Okulun yanındaki ortaokulda tadilat olması sebebiyle lisenin giriş saatleri sabah 7.30’a, çıkış saatleri 14.30’a alınmasında, bu sebeple servis saatlerinin fabrika servis saatleri ile uymaması sebebiyle yaşanan sorunlarda okul müdürü ne yapacaktır?

“SORUMLU OKUL MÜDÜRÜ MÜ?”

Okulunun ikili eğitime geçmesinde sorumlu okul müdürü mü mesela?Olaydan bir hafta önce Saat 14.30’da tesadüf ettiğim okulda giriş-çıkış adeta mahşer yeri gibidir. Bunun sorumlusu da okul müdürü müdür? Fotoğraflarını paylaşacağım yönetmelik değişikliğinden, okul servis araçlarının yaş sınırının 15’e çıkarılmasından sorumlu da okul müdürü müdür? 2018 öncesi okul taşıtı tescili yaptırılan araçlarda NVR kamera,3 nokta emniyet kemeri muafiyeti gibi hayati konulara düzenleme getiren uygulamalardan okul müdürü mü sorumludur? Adli ve idari soruşturma süreci devam ederken sadece okul müdürü hakkında açıklama yapan Servisçiler Odası Başkanı hakkında Türk Ceza Kanunu İftira ve Suç Uydurma kapsamında suç duyurusunda bulundum.”