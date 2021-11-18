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18 Kas 2021 - 10:28- Gündem G: 18 Kas 2021 - 10:29

İzmit Belediyesporlu genç futbolcular Atatürk Evi’ni ziyaret etti

İzmit Belediyespor Futbol Takımı İzmit Belediyesi tarafından kente kazandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait değerli eşyaların sergilendiği Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret etti

İzmit Belediyesporlu genç futbolcular Atatürk Evi’ni ziyaret etti mask

İzmit Belediyespor Futbol Takımı’nda forma giyen çocuklar ve velileri İzmit Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Turgay Köse ve antrenör Cafer Çelikyılmaz eşliğinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı Atatürk Evi Müzesi’ni gezdiler.


HAYRAN KALDILAR

Genç sporcular Atatürk Evi Müzesi’ni gezmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Futbolcular, veliler ve kulüp yetkilileri ziyaret programının çok verimli geçtiğini belirterek Atatürk Evi’ni kente kazandırdığı için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ilettiler. 
# Mustafa, Fatma Kaplan Hürriyet
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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18 Kas 2021 - 10:28 - Gündem

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