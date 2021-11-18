İzmit Belediyesporlu genç futbolcular Atatürk Evi’ni ziyaret etti

İzmit Belediyespor Futbol Takımı’nda forma giyen çocuklar ve velileri İzmit Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Turgay Köse ve antrenör Cafer Çelikyılmaz eşliğinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı Atatürk Evi Müzesi’ni gezdiler.
HAYRAN KALDILAR
Genç sporcular Atatürk Evi Müzesi’ni gezmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Futbolcular, veliler ve kulüp yetkilileri ziyaret programının çok verimli geçtiğini belirterek Atatürk Evi’ni kente kazandırdığı için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ilettiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.