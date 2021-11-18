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18 Kas 2021 - 10:30- Asayiş G: 18 Kas 2021 - 10:56

5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı

KOCAELİ’de, 4’ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin ise yaralandığı okul servisi midibüsü kazasıyla ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında okul müdürü Z.A.Y. açığa alındı.

5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı mask

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde, 9 Kasım'da, Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş’e çarptıktan sonra kontrolden çıkıp, köprüden dereye uçtu. Birsen Giriş kaza yerinde; öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından servis midibüsünün, ilgili yönetmeliğe göre, en fazla 15 yaşında olması gerekirken 2004 model olduğu ve sürücü Mehmet Özdemir’in de SRC belgesinin olmadığı ortaya çıktı. Kazada yaralanan servis sürücüsünün tedavisi devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında, taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan yürütülen idari soruşturma kapsamında ise Emlak Konut Anadolu Lisesi'nin müdürü Z.A.Y. açığa alındı. Kazayla ilgili idari ve adli soruşturma devam ediyor.

18 Kas 2021 - 10:30 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

erol demirbek TÜRK - MİNİBÜS SAHİBİDE , SERVİSÇİLER DERNEĞİ DE , + YOLDA KONTROL ETMEMİŞ OLAN TRAFİKÇİLER DE BUNDAN SORUMLU .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Kasım 12:40
01

Objektif - açığa alındı denince insanlar yanlış anlıyor, maaş almaya devam ediyorlar, işe gitmeden evde yatarak maaş alıyor açığa alınan memur, zaten kısa süre sonra normal işinede geri dönüyor. keşke bende açığa alınsam evde yatarak maaş alsam.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Kasım 10:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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