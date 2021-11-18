Altınkent Çocuk Parkı rengârenk  

İlçe genelinde bulunan parklarda kullanım ömrünü dolduran ve zamanla eskiyerek hem çevre kirliliğine neden olan hem de çocuklar için tehlike arz eden malzemeler yenileriyle değiştiriliyor. Bu kapsamda belediye ekipleri son olarak Altınkent Mahallesi’nde yer alan Altınkent Çocuk Parkı’nın oyun grupları ve kauçuk zeminin tamamen yenilenmesinin ardından çizgisel oyun alanları oluşturdu. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunan labirent ve geleneksel oyunların oynanabileceği alanlar rengârenk boyalarla boyandı. Estetik ve güzel bir görünüm kazanan parkta çocuklar gönüllerince neşe içerisinde oynamaya başladılar.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.