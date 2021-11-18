Reklamı Kapat
18 Kas 2021 - 10:42- Gündem G: 18 Kas 2021 - 10:43

Altınkent Çocuk Parkı rengârenk  

Başiskele Belediyesi, çocukların daha güvenli bir ortamda eğlenceli vakitler geçirebilmeleri için ilçedeki çocuk parklarının bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.  

Altınkent Çocuk Parkı rengârenk   mask

İlçe genelinde bulunan parklarda kullanım ömrünü dolduran ve zamanla eskiyerek hem çevre kirliliğine neden olan hem de çocuklar için tehlike arz eden malzemeler yenileriyle değiştiriliyor. Bu kapsamda belediye ekipleri son olarak Altınkent Mahallesi’nde yer alan Altınkent Çocuk Parkı’nın oyun grupları ve kauçuk zeminin tamamen yenilenmesinin ardından çizgisel oyun alanları oluşturdu. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunan labirent ve geleneksel oyunların oynanabileceği alanlar rengârenk boyalarla boyandı. Estetik ve güzel bir görünüm kazanan parkta çocuklar gönüllerince neşe içerisinde oynamaya başladılar.
# çocuk
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Başiskele Çocuk Kütüphanesi’nde sadece kitap okunmuyor mask
Başiskele Çocuk Kütüphanesi’nde sadece kitap okunmuyor
Döngel Vadisi Millet Bahçesi aydınlandı           mask
Döngel Vadisi Millet Bahçesi aydınlandı          
Başiskeleliler’e Önemli Hatırlatma: Son Gün 30 Kasım mask
Başiskeleliler’e Önemli Hatırlatma: Son Gün 30 Kasım
Başiskele’de etkili iletişim eğitimi verildi mask
Başiskele’de etkili iletişim eğitimi verildi
Başiskele Belediyesi’nden Kızılay’a Kan Bağışı Desteği     mask
Başiskele Belediyesi’nden Kızılay’a Kan Bağışı Desteği    
Başiskele Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı                    mask
Başiskele Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı                   
Başiskele Müzik Okulları Yeni Döneme Hazırlanıyor mask
Başiskele Müzik Okulları Yeni Döneme Hazırlanıyor
Başiskele’de Büyük Bayram Coşkusu        mask
Başiskele’de Büyük Bayram Coşkusu       
Başkan Özlü’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı        mask
Başkan Özlü’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı       
Başiskele’de Çöp Konteynerleri Tamir Ediliyor   mask
Başiskele’de Çöp Konteynerleri Tamir Ediliyor  

18 Kas 2021 - 10:42 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.226.790 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir’in Yenidoğan Camii’nde onarım çalışmaları devam ediyor   mask
Büyükşehir’in Yenidoğan Camii’nde onarım çalışmaları devam ediyor  
İzmit Belediyesporlu genç futbolcular Atatürk Evi’ni ziyaret etti mask
İzmit Belediyesporlu genç futbolcular Atatürk Evi’ni ziyaret etti
Gebze'de 84 m² ofis icradan satılık mask
Gebze'de 84 m² ofis icradan satılık
Beton direk, travers ve konsol malzemeleri alınacak mask
Beton direk, travers ve konsol malzemeleri alınacak
Başkan Hürriyet’ten Gelecek Partisi İl Başkanı Çakır’a ziyaret mask
Başkan Hürriyet’ten Gelecek Partisi İl Başkanı Çakır’a ziyaret
Başiskele Cevizlik Caddesi asfaltlandı mask
Başiskele Cevizlik Caddesi asfaltlandı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL