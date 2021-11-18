Altınkent Çocuk Parkı rengârenk  

İlçe genelinde bulunan parklarda kullanım ömrünü dolduran ve zamanla eskiyerek hem çevre kirliliğine neden olan hem de çocuklar için tehlike arz eden malzemeler yenileriyle değiştiriliyor. Bu kapsamda belediye ekipleri son olarak Altınkent Mahallesi’nde yer alan Altınkent Çocuk Parkı’nın oyun grupları ve kauçuk zeminin tamamen yenilenmesinin ardından çizgisel oyun alanları oluşturdu. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunan labirent ve geleneksel oyunların oynanabileceği alanlar rengârenk boyalarla boyandı. Estetik ve güzel bir görünüm kazanan parkta çocuklar gönüllerince neşe içerisinde oynamaya başladılar.